الولايات المتحدة تثمن دور الأردن في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني

الجمعة 17/نوفمبر/2023 - 09:26 ص

ثمنت الولايات المتحدة دور الملك عبد الله الثاني وحكومة الأردن وشعبها في تقديم المساعدات الإنسانية الأساسية للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ونظيره الأردني أيمن الصفدي.

وأعرب بلينكن، بحسب البيان، عن قلقه العميق حيال إصابة أفراد الطاقم الطبي الأردني خارج المستشفى الميداني الأردني أثناء تقديم الرعاية الطبية الحرجة في غزة.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على التزام الولايات المتحدة بتحقيق السلام المستدام من خلال إقامة دولة فلسطينية كجزء من حل الدولتين.