حكاية "روحى فيك" الحلقة الأخيرة.. نور محمود ينقذ عائشة بن أحمد من الموت

شهدت أحداث الحلقة الأخيرة والعاشرة من حكاية «روحى فيك» المكون من 10 حلقات ضمن حكايات مسلسل «55 مشكلة حب»، للنجمة عائشه بن أحمد وآخرين، على العديد من الأحداث الهامة والمثيرة

وجاء في بداية أحداث الحلقة الأخيرة مشهد فلاش باك بموت "خالد_ محمد كيلانى" فى حادث ثمانينى، لتصل إليه زوجته "جميلة_ عائشة بن أحمد" التي تنهار عند فقدان حبيبها لتضيع عمرها فى محاولة منها للتواصل معه وذلك بمساعدة "سليمان_ محمد عبد العظيم".

ثم بدأت الحلقة من حكاية "روحى فيك"، بوصول "خالد_ محمد كيلاني وسحر_ عائشة بن أحمد" العزبة ليظهر جليًا أنه لا يرى غيرها هي و" سليمان_ محمد عبد العظيم" عكس "أطياف_ ريم رؤوف"، لتضع هي اللوحة التي رسمتها في المكان الذي كان موضوع فيه صورة "جميلة_ عائشه بن أحمد".

ثم جاء ظهور السيدة العجوز المتكرر ظهورها من قبل والتي نكتشف بوضوح أنها هي "جميلة_ عائشه بن أحمد" في كبرها قبل أن تموت والتي افنت حياتها في محاولة التواصل مع "خالد_ محمد كيلانى"، قبل أن تتحول إلى شبابها بشعرها الأحمر في مواجهة "سحر_ عائشه بن أحمد".

وشهدت الحلقة الأخيرة من حكاية "روحي فيك"، وصول "ثابت_ نور محمود" إلي المعرض ليجد يوسف مضروبًا بالفعل فيسأل عما حدث ليجيبه المسعف أنه قال إنها جميلة ليفهم "ثابت_ نور محمود جنون سحر_ عائشه بن أحمد" التى إستمرت فى حالة الإنهيار النفسي لتقرر الأنتحار داخل العزبه بتشجيع من"سليمان_ محمد عبد العظيم" ومع اللحظات الأخيرة يصل "ثابت_ نور محمود" لإنقاذها.

ثم صارح "ثابت_ نور محمود زوجته سحر_ عائشة بن أحمد" بأنها تتخيل كل هذه الأمور الوهمية هروبًا من حقيقة موت ابنتها التي كانت تسكن تلك الغرفة المغلقة منذ بداية الاحداث وانها تهرب في قصة ليس لها واقع فى الحياه لتقتنع سحر_ عائشة بن أحمد" وتذهب معه إلي المصحه لتلقى العلاج وذهبت بالفعل.

ثم ظهر لها المريض "X- منذر رياحنه" في النهاية وهي مترددة لاخذ الدواء ليطلب منها رفض الدواء والعيش معه في الأوهام كما فعلت مسبقًا مع "خالد_ محمد كيلاني" هروبًا من حقيقة موت ابنتها.

وأنتهت الحلقة الأخيرة من حكاية "روحى فيك" على تجميع فيديو صغير من الحكايات الثلاثة الذى سبق عرضهم وهما "الفريدو" و"ما تيجي نشوف" و"عيشها بفرحة" مع ترك النهاية مفتوحة إلى التشويق للإنتظار إلى تقديم جزء ثانى.

وجدير بالذكر أن حكاية «روحى فيك» هى الحكاية الرابعة والأخيرة من مسلسل «55 مشكلة حب» والذى تتضمن نخبة من النجوم أبرزهم: النجمة عائشة بن أحمد، نور محمود، فراس سعيد، محمد كيلانى، هلا السعيد، سمر مرسى، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، ألفت إمام وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم منذر ريحانة، حسام فياض وآخرين، وهى من إنتاج شركة Art Makers Production للمنتج أحمد عبد العاطى وأشراف عام ماجد جاب الله ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى.