وكيل تعليم القاهرة تشهد معرض اليونسكو بمدرسة المنيل القومية

شهدت زينب عبد الفتاح وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لشئون الإدارات التعليمية اليوم الخميس، معرض أنشطة اليونسكو بمدرسة المنيل القومية - التابعة لإدارة مصر القديمة التعليمية، برعاية أيمن موسى وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

كان فى إستقبالها الدكتور عصمت الطوخى مدير عام الإدارة، والدكتورة هالة البهيدي منسق المدارس المنتسبة لليونسكو والالكسو

شمل المعرض العديد من الأنشطة للمجالات المختلفة المشاركة في المعرض.

وأبدت "وكيل المديرية "إعجابها الشديد بالأعمال الفنية التي شارك الطلاب في تنفيذها، وأعربت عن سعادتها بافتتاح هذا المعرض الذي يضم العديد من الأعمال الفنية المتميزة.

وتقدمت بخالص الشكر والتقدير لمدير عام الإدارة وللدكتورة هالة البهيدى منسق مدارس اليونسكو والالكسو وجميع القائمين على المعرض.