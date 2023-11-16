التحالف الوطني: مصر تجسد روح الإنسانية في دعمها للأشقاء الفلسطينيين

ثمن محمد سيف، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لمناشدة طفل من قطاع غزة يريد إجراء عملية جراحية حتى يستطيع الوقوف على قدميه مرة أخرى، والذي يجرى نقله من قطاع غزة لتلقى العلاج في مصر.

وأكد سيف، خلال تصريحات صحفية، أن استجابة الرئيس السيسى دليل على الدعم اللامحدود من قبل القيادة السياسية والشعب المصري للأشقاء الفلسطنيين بقطاع غزة، موضحا أن مصر تقوم بدور إنساني تاريخي لتقديم كافة الدعم الغذائي والطبي والإنساني.

وأشار عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى أن الرئيس السيسي يبعث رسالة واضحة للجميع على حرص المصريين قيادة وحكومة وشعبًا علي تسخير وتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في فلسطين.

وأضاف محمد سيف، أن مصر ستظل دائما وأبدأ الداعم الأول للقضية الفلسطينية، كما أن القيادة السياسية لن تتخلي عنها أبدأ وتقوم بكافة السب الممكنة لدعمها، وجميع الإجرءات التي تتخذها منذ اليوم الأول خير دليل على ذلك.