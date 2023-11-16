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الخميس 16 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بحضور الآلاف.. مستقبل وطن يطلق فعاليات المؤتمر الإنتخابى الأول لتأييد "السيسى" بالدقهلية

جانب من فعاليات المؤتمر
جانب من فعاليات المؤتمر
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انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر الإنتخابى الأول بالدقهلية لتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى لرئاسة الجمهورية والذى ينظمه حزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية برئاسة النائب محمد المرشدى عضو مجلس النواب وأمين الحزب بالدقهلية، وسط حشد كبير من مواطني المحافظة، وبحضور أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بالمحافظه وجميع التنظيمات الحزبية بالمحافظة وممثلين من الأزهر والكنسية وقيادات الأحزاب السياسية الأخرى المؤيده.

فيما حمل الحضور اللافتات المؤيدة والأعلام وصور المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤكدين وقوفهم ودعمهم الكامل له.

بدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الجمهوري ثم الوقوف دقيقة حداد على شهداء الشعب الفلسطيني في غزة، عقب ذلك تم عرض فيلم تسجيلي نفذته أمانة إعلام المحافظة إستعرض كلمة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى خلال إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة بالاضافه الى فيلم تسجيلى عن انجازات الحزب فى المحافظة.

وفي بداية كلمته رحب النائب محمد المرشدى بالحضور، متحدثا عن التحديات التى تواجهها مصر الفتره الحالية والسابقه سواء فى الداخل أو الخارج وكيف تصدى لها الرئيس عبد الفتاح السيسى محققا الأمن والامان والاستقرار إلى جانب السعر فى مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

كما أكد على ضرورة  تأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل المزيد من  الأمن والأمان والاستقرار، والبناء نحو طريق الجمهورية الجديدة.

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