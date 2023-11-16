بحضور الآلاف.. مستقبل وطن يطلق فعاليات المؤتمر الإنتخابى الأول لتأييد "السيسى" بالدقهلية

انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر الإنتخابى الأول بالدقهلية لتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى لرئاسة الجمهورية والذى ينظمه حزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية برئاسة النائب محمد المرشدى عضو مجلس النواب وأمين الحزب بالدقهلية، وسط حشد كبير من مواطني المحافظة، وبحضور أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بالمحافظه وجميع التنظيمات الحزبية بالمحافظة وممثلين من الأزهر والكنسية وقيادات الأحزاب السياسية الأخرى المؤيده.

فيما حمل الحضور اللافتات المؤيدة والأعلام وصور المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤكدين وقوفهم ودعمهم الكامل له.

بدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الجمهوري ثم الوقوف دقيقة حداد على شهداء الشعب الفلسطيني في غزة، عقب ذلك تم عرض فيلم تسجيلي نفذته أمانة إعلام المحافظة إستعرض كلمة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى خلال إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة بالاضافه الى فيلم تسجيلى عن انجازات الحزب فى المحافظة.

وفي بداية كلمته رحب النائب محمد المرشدى بالحضور، متحدثا عن التحديات التى تواجهها مصر الفتره الحالية والسابقه سواء فى الداخل أو الخارج وكيف تصدى لها الرئيس عبد الفتاح السيسى محققا الأمن والامان والاستقرار إلى جانب السعر فى مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

كما أكد على ضرورة تأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل المزيد من الأمن والأمان والاستقرار، والبناء نحو طريق الجمهورية الجديدة.

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