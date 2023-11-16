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الخميس 16 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأجهزة الأمنية تداهم أوكار تجار المخدرات في 10 محافظات

المتهمين
المتهمين
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واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-
مديرية أمن القاهرة
 ضبط ( 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر ، وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,300 كيلو جرام – كمية لمخدر الشابو وزنت 1 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة لعقارى "أموتريل – أبتريل"- سلاح أبيض - 3 ميزان حساس).
 ضبط (عاطل) وبحوزته (كمية لمخدر الآيس "الشابو" – فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة– ميزان حساس).
 ضبط (عاطلان) بدائرة قسم شرطة الوايلى ، وبحوزتهما (عدد من الأقراص المخدرة لعقار "الترامادول").
مديرية أمن الجيزة
 ضبط (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – كمية لمخدرى "الهيروين والهيدرو" – عدد من الأقراص المخدرة لعقار "الترامادول"– عدد من الأمبولات لعقار "الترامادول"– – 2 سيارة – 3 سلاح أبيض - ميزان حساس).
مديرية أمن السويس
 ضبط (عاطل ، له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة فيصل ، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – كمية لمخدر الأيس "شابو").
مديرية أمن مطروح
 ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة مطروح ، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام – سلاح أبيض).
مديرية أمن الإسكندرية
 ضبط (5 أشخاص "لهم معلومات جنائية") بنطاق محافظة الإسكندرية ، وبحوزتهم (كمية لمخدرى "الحشيش والهيروين").
مديرية أمن الإسماعيلية
 ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أبو صوير ، وبحوزته (كمية لمخدر الأيس "شابو").
مديرية أمن الشرقية
 ضبط (حاصل على ليسانس "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان ، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – سلاح أبيض).
مديرية أمن بنى سويف
 ضبط (عاطل ، له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة ناصر ، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام).

مديرية أمن سوهاج
 ضبط (عاطل "له معلومات جنائية")  بدائرة مركز شرطة جزيرة شندويل ، وبحوزته (كمية لمخدرى "الأيس "شابو" – الحشيش" – سلاح أبيض – ميزان حساس).
مديرية أمن القليوبية
 ضبط (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيروين وزنت 1,750 كيلو جرام – 2 سلاح أبيض - ميزان حساس).
مديرية أمن الشرقية
 ضبط (صيدلى) بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان ، وبحوزته (عدد من الأقراص المخدرة لعقار "كايميريكا" – عدد من الأمبولات المخدرة لعقار "فينتانيل").
منطقة السحر والجمال
 ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية ،  وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين).
 وبمواجهة المتهمين إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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