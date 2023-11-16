مجمع إعلام طور سيناء في استضافة تربية السويس.. صور

عقد مجمع إعلام طور سيناء بالتعاون مع كلية التربية جامعة السويس لقاء إعلامي بعنوان المشاركة السياسية الإيجابية للشباب بوابة العبور لبناء الجمهورية الجديدة، بمقر الكلية بمشاركة عدد كبير من الطلبة والطالبات، وبحضور الدكتور على مصطفى، الدكتور أحمد فوزى، الدكتور محمد اسماعيل والدكتور اشرف.

جاء اللقاء استكمالا لفعاليات الحملة التي أطلقتها الهيئة العامة للإستعلامات وقطاع الإعلام الداخلى تحت شعار “صوتك مستقبلك.. أنزل وشارك” لحث المواطنين على المشاركة السياسية وممارسة حقهم الانتخابى.

بدأ اللقاء إيهاب عبدالله مدير المجمع بالتعريف بالحملة وأهدافها ودور الهيئة العامة للإستعلامات فى نشر التوعية والتثقيف، وتحدث الدكتور على مصطفى عن دور الكلية الفعال فى التثقيف من خلال التخطيط التربوى والتأكيد على أهمية المشاركة الإيجابية فى الاستحقاق الانتخابى القادم والعمل على تعزيز المشاركة كمعيار أساسى لمدى الممارسة الديمقراطية في المجتمع من خلال المشاركة السياسية والمجتمعية والصحية والتعليمية والثقافية.

كما أشار إلى أهمية الحرص وعدم الانسياق وراء الشائعات والأفكار الهدامة المنتشرة على السوشيال ميديا والتى أطلق عليها حروب الجيل الرابع والخامس. مؤكدا أن المشاركة الإيجابية تعود بالنفع على الوطن والمواطن وأن مشاركة الشباب الإيجابية تعد رسالة قوية للعالم تثبت مدى وعى المصريين وواجبهم تجاه وطنهم.

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