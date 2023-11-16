سياحة دبي: 44% زيادة من الهند و300% من الصين و14% من بريطانيا

سلط مجلس إدارة معرض سوق السفر العربي ATM دبي، الضوء على أحدث الاتجاهات التي تدعم نمو صناعة السياحة في الإمارات العربية المتحدة تزامنا مع استمرار ارتفاع أعداد الزوار من أسواق المصدر الرئيسية بما فيها كلٍ من المملكة المتحدة والصين.

وقال التقرير الصادر اليوم، إن دبي تحظى بثقة الناس في جميع أنحاء العالم، حيث انتعشت الحركة بشكل كبير منذ نهاية جائحة كوفيد-19، وكانت أحدث الأرقام للنصف الأول من عام 2023 هي الأفضل على الإطلاق، وفيما يتعلق بالأسواق الوافدة، فقد شهدنا اختلافًا في الأسواق الخمسة الأولى إلى حد ما مع حدوث انخفاض طفيف في السوق السعودية وزيادة في عدد السياح البريطانيين.

وتابع: "إن عودة السوق الصينية إلى الواجهة هو الحدث الأبرز لهذا العام، والتي على الرغم من عودتها فقط في الربع الأول من العام الجاري، إلا أنها استطاعت بالفعل أن تكون بين المراكز الخمسة الأولى، ومن المؤكد أن هذه الاتجاهات تؤكدها أحدث الأرقام الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي والتي تشمل الأسواق المصدرة الرئيسية لدبي مثل الهند التي شهدت زيادة بنسبة 44% بين يناير وأغسطس 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ والمملكة العربية السعودية، التي شهدت انخفاضًا بنسبة 5% خلال نفس الفترة، والمملكة المتحدة بزيادة 14%؛ والسوق الصيني الذي شهد بحسب البيانات قفزة نوعية بنسبة 309% في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022".

ويعتقد التقرير بينهما، كما يمكنهما تشجيع الزيارات إلى كليهما على غرار أوروبا الوسطى، حيث يقوم الزوار بجولة في عدة بلدان خلال رحلة واحدة، مما يفيد بالتالي صناعة السياحة عبر عدة حدود، موضحا: "إن الفرصة التي يتيحها هذا الأمر ليس فقط للإمارات العربية المتحدة والسعودية، بل لدول مجلس التعاون الخليجي بأكملها، وهي أن الزوار المؤهلين سيتمكنون من السفر إلى أي دولة في مجلس التعاون الخليجي والقيام بجولة بكل سلاسة، مما يعود بالنفع على قطاع السياحة في جميع البلدان".

من جانبها، قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: "هناك العديد من الأمثلة على العارضين المشاركين في المعرض والذين يتوافقون مع الموضوع الرئيسي للحدث، والذي يتم التأكيد عليه بشكل أكبر من خلال المساهمات المؤثرة التي تقدمها الشركات السياحية الإقليمية في ريادة الأساليب المبتكرة لدفع الصناعة نحو الأمام في المستقبل".

وأضافت كورتيس قائلة: "تتركز مهمتنا الرئيسية كمنصة مثالية للعارضين، في تسليط الضوء على مبادراتهم المتنوعة التي تشمل الاستدامة البيئية والتكنولوجيا المتطورة وحلول الإقامة وآخر ابتكارات وسائل النقل".

وستستضيف الدورة الحادية والثلاثون لمعرض سوق السفر العربي مرة أخرى صناع القرار وقادة الصناعة ومحترفي السفر من جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجها، لتشجيعهم على إقامة علاقات جديدة وتبادل المعرفة وتحديد الابتكارات التي يمكن أن تعيد تشكيل مستقبل السفر والسياحة العالمي، حيث سيسلط المعرض القادم الضوء على كيفية قيام المبتكرين بتعزيز تجارب العملاء ودفع الكفاءات وتسريع التقدم نحو مستقبل صافي الانبعاثات الصفرية لهذه الصناعة.

وشهدت النسخة الثلاثين من معرض سوق السفر العربي التي أقيمت في شهر مايو 2023 حضور أكثر من 40 ألف متخصص في قطاع السفر و30 ألف زائر مسجلين بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا للمعرض، حيث استقطب المعرض أكثر من 2100 عارض وممثل من أكثر من 155 دولة، مما يوفر منصة عالمية مثالية للكشف عن تعهد سوق السفر العربي بتحقيق صافي انبعاثات صفرية.