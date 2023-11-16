صحة الدقهلية تعلن إجراء الفحص الطبى الدورى الشامل لنحو 344 ألف طالب

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بإنجازات إدارة الصحة المدرسية خلال أكتوبر الماضى تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية، مشدداً على استمرار تواجد الفرق الطبية المتخصصة داخل المدارس والحضانات، جاء ذلك بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بانطلاق حملات فى المدارس لرفع الحالة المناعية للطلاب وحمايتهم.

وكشفت الدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى، عن إجراء الفحص الطبى الدورى الشامل لنحو 343 ألف و999طالباً حتى الآن إلى جانب تكثيف المرور على المنشآت التعليمية لتصل إلى 2153 جولة تفقدية وعقد نحو 21 ألف 957 ندوة تثقيفية.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة ولاء السعيد مدير إدارة السن المدرسي، أنه تم تطعيم 149 ألفا و568 طالبا ضد الإلتهاب السحائي، أما فيما يتعلق بالثنائى فقد جرى تطعيم 225 ألفا و417 طالبا.

IMG-20231116-WA0008

IMG-20231116-WA0014

IMG-20231116-WA0013

IMG-20231116-WA0010

IMG-20231116-WA0009

IMG-20231116-WA0016

IMG-20231116-WA0015

IMG-20231116-WA0012