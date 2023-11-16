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الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أستاذ تاريخ: إسرائيل كيان إرهابي.. والمستوطنون سمموا الآبار لإبادة الفلسطينيين في الثلاثينيات

فلسطين
فلسطين
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قال الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، إنّ إسرائيل كيان إرهابي منذ إعلان قيامها، مؤكدًا أن الوثائق المصرية والبريطانية وغيرها تشير إلى تسميم الآبار في الثلاثينيات لإبادة الشعب الفلسطيني ثم بعد ذلك عمليات ذبح قرى بالكامل قبل إعلان قيام هذا الكيان.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس: "هناك قصص لمذابح كثيرة لقرى كاملة، وما يحدث في غزة الآن مختلف النوع بسبب غطرسة القوة ودعم الولايات المتحدة الأمريكية، أما بالنسبة إلى مصر فإنها في القلب في هذه الأحداث، وعلاقة مصر بالقدس وفلسطين وثيقة جدا".

وتابع أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر: "هذه العلاقات بدأت في التاريخ المصري القديم، ولكن عند الحديث عن الطمع في سيناء والضغط على مصر ومحاولة استقطاع سيناء من مصر فهي محاولات قديمة لكن الحركة الوطنية المصرية والتاريخ الحديث والمعاصر تقف بالمرصاد مثل تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أنه لا حديث حول مشروع تبادل الأرض أو استقبال الفلسطينيين لأن هذا يعني تصفية القضية الفلسطينية".

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