محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع فاقوس

زار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم مركز ومدينة فاقوس للوقوف على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المدينة لدفع عجلة العمل بها ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

بدأ المحافظ جولته بتفقد عدد من شوارع المدينة للوقوف على الحالة العامة للنظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع أولاً بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين وكذلك رفع الإشغالات لإعاده الإنضباط للشارع.

ثم توجه محافظ الشرقية لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع الساحة وتفريعاته بمنطقة محكمة فاقوس بطول 940 م وعرض 10 م وبتكلفة 2 مليون و 800 ألف جنيه.

وشارع الإيمان (مسايا) وتفريعاته بمنطقة مركز شباب فاقوس بطول 600 م وعرض 7 م وبتكلفة مليون و200 ألف جنيه.

وشارع شلتوت وتفريعاته بطول 900 م وعرض 8م وبتكلفة 2 مليون جنيه.

وامتداد شارع الجلاء من التأمين الصحى حتى مفارق طريق الصوالح وتفريعاته بطول 1.5 كم وعرض 9 م وبتكلفة 4 ملايين و800 ألف جنيه.

وامتداد شارع ترعة المنيا حتى مفارق طريق الصوالح بطول 750 م وعرض 9م وبتكلفة 2 و500 ألف مليون جنيه.

أوضح محمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس، أن أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع المدينة تسير بخطى متسارعة ووفقاً لجدول زمني محدد، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من وضع طبقات السن تمهيداً لأعمال الرصف والتطوير وتهيئة الشوارع أمام حركة السيارات والمارة .

كما حرص المحافظ على متابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع المنيسى وتفريعاته بطول 2.5 كم وعرض 12 م باستخدام بلاط الانترلوك بتكلفة 14 مليونا و500 ألف جنيه.

وشدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة فاقوس بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال والتأكد من مراعاة أماكن صفايات الأمطار وغرف الصرف الصحي وتنفيذها طبقاً للمواصفات الفنية المحددة لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف الجارية والارتقاء بكافه الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد أنه سيواصل جولاته المفاجئة ليلاً ونهاراً لمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لمتابعه تنفيذ تعليماته الصادرة بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات وترشيد استهلاك الكهرباء وكذلك الوقوف علي معدلات أداء ونسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية لسرعة الانتهاء منها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.