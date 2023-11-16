طقس الإسكندرية.. أجواء باردة وانخفاض في درجات الحرارة

شهدت مدينة الإسكندرية انخفاضا في درجات الحرارة اليوم الخميس؛ إذ وصلت درجات الحرارة إلى 24 درجة مئوية، وسط تجمع السحب المنخفضة والكثيفة، مع توقعات ببداية نوة المكنسة غدًا وسقوط أمطار رعدية شديدة.

وعن حالة الطقس، أعلنت منذ قليل هيئة الأرصاد الجوية، استقرار فى الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، ليسود طقس معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأكملت البيان، موضحة وجود فرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة ومحدودة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، عن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى ٢١ درجة مئوية ومستوى الرؤية الأفقية ٤٠٠٠ متر.

كما أعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع درجة الاستعداد بالشركة استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأكد على تمركز 187 سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية تتمركز بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها، وعلى استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتخفيض مناسيب بيارات الرفع، وشدد نافع على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا.