إقلاع الطائرة الـ21 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة أهالي غزة متجهة إلى مطار العريش

أقلعت الطائرة الـ21 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة أهالي غزة متجهة إلى مطار العريش صباح، اليوم الخميس، محملة بـ 40 طنا من المساعدات الإنسانية المختلفة بما فيها أربع سيارات إسعاف.

وقال نائب المدير العام للجمعية الكويتية للإغاثة عمر الثويني، إن حمولة الطائرة تمت بتنظيم من (الكويتية للإغاثة) بالتعاون مع 22 جمعية خيرية كويتية ضمن حملة (فزعة لفلسطين)، بغية دعم وإغاثة قطاع غزة.

وأوضح أن ذلك يتم بالتنسيق المسبق مع الهلال الأحمر الفلسطيني والمصري، بهدف سد النقص الشديد في مجالات عدة منها الإيوائية والصحية وغيرها.. مشيرا إلى أن المساعدات الكويتية لأهل غزة من خلال الجسر الجوي الكويتي تأتي تنفيذا للتوجيهات السامية من القيادة السياسية في الكويت وبتعاون وإشراف مع وزارت الخارجية والدفاع والشؤون الاجتماعية والعمل.