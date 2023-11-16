بايدن: الجيش الإسرائيلي قدم كل المساعدات التي تحتاجها مستشفى الشفاء

يواصل الرئيس الأمريكي جو بايدن انحيازه لإسرائيل حيث قال بايدن مدافعًا عن إسرائيل أن الجيش الإسرائيلي أحضر معه حضانات للأطفال وقدم جميع المساعدات التي تحتاجها مستشفى الشفاء في غزة.

كما أشار إلى أن الحرب ستنتهي في غزة عندما لا تملك حماس القدرة على القتل الوحشي للمدنيين الإسرائيليين.

وقال الرئيس الأمريكي أن إسرائيل تخاطر بدخول المستشفيات في ظل وجود مقرات لحماس أسفلها ، وأوضح بايدن أنه أكد لإسرائيل أنها ستخطيء إذا قامت باحتلال غزة وإدارتها.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على الشعب الفلسطيني محاولًا تنفيذ مخططه، وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة بشتى الطرق وإفراغ قطاع غزة من المواطنين.

ومنذ قليل، نظم عدد من المحتجين المؤيدين للفلسطينيين، وقفة أمام الكونجرس الأمريكى مطالبين بوقف إطلاق النار على قطاع غزة ومتضامنين مع ضحايا فلسطين جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وأمس الأربعاء، خرج الآلاف من البريطانيين، في مظاهرات حاشدة أمام البرلمان البريطاني في وقفة تضامنية مع غزة والفلسطينيين، وللمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار.