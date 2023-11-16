مظاهرات حاشدة أمام البرلمان البريطاني تأييدًا للفلسطينيين

خرج الآلاف من البريطانيين، مساء أمس الأربعاء، في مظاهرات حاشدة أمام البرلمان البريطاني في وقفة تضامنية مع غزة والفلسطينيين، وللمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وخرج العديد من المواطنين في المظاهرات تأييدا للفلسطينيين وتنديدا بالانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة.

كما طالب المتظاهرون في بريطانيا بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع، والتوقف عن دعم إسرائيل.

وشهد العديد من الدول الأوروبية مظاهرات حاشدة، ففي بلجيكا، نظم عشرات الآلاف مسيرة للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، وشهدت فرنسا مظاهرات حاشدة مؤيدة للقضية الفلسطينية، كذلك نظمت مسيرات بالآلاف في النمسا دعما للقطاع، فيما شهدت إيطاليا وقفات تضامنية تنديدا بالأزمة الإنسانية التي يشهدها القطاع.