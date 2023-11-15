حقوقي موريتاني: ما يحدث في غزة قد يؤثر على مصداقية الحركة الدولية لحقوق الإنسان

قال أحمد سالم ولد بوحبيني رئيس اللجنة الموريتانية لحقوق الإنسان إن ما يحدث اليوم في قطاع غزة؛ من المرجح أن يؤثر على مصداقية الحركة الدولية لحقوق الإنسان.

وذكرت لجنة حقوق الإنسان الموريتانية، أن المسؤول الحقوقي الموريتاني خاطب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الانسان فولكر تورك، خلال لقاء اليوم الأربعاء في جنيف، رفقة وفد رفيع من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن الانتهاكات الجارية في قطاع غزة من المرجح أن يؤثر على مصداقية الحركة الدولية لحقوق الإنسان، التي ترتكز على القانون الدولي الواجب التطبيق على الجميع بدقة وفي ظل نفس الظروف.

وسلم الحقوقيون العرب للمسؤول الأممي رسائل تتعلق بالحرب على غزة والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ضد سكانها العزل، وهي الرسائل التي تضمنت مطالبتهم بالعمل على وقف العدوان على قطاع غزة التعاون في محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وإنشاء ممرات آمنة لدخول وكالات الإغاثة والعاملين فيها والوقف الفوري للانتهاكات الجسيمة التي تحدث في الضفة الغربية وتعزيز الجهود لتحديث قائمة الشركات المشاركة في بناء المستوطنات غير القانونية، بموجب قرار مجلس حقوق الانسان.