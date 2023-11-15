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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

اليونيفيل: نعمل على التأكد من تقارير تفيد بإطلاق سراح المتهم بمقتل جندي حفظ السلام

اليونيفيل
اليونيفيل
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أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أنها أطلعت على تقارير تفيد بأن السلطات اللبنانية أطلقت الليلة الماضية سراح الشخص الذي ألقت القبض عليه بعد الهجوم الذي أدى إلى مقتل جندي حفظ السلام التابع لليونيفيل شون روني العام الماضي، بسبب تدهور حالته الصحية.

وذكرت اليونيفيل في بيان، اليوم الأربعاء، أنها تعمل على التأكد من هذه المعلومات مع المحكمة العسكرية، موضحة أن الحكومة اللبنانية أعلنت - في عدة مناسبات - التزامها بتقديم الجناة إلى العدالة.

وأشارت اليونيفيل إلى أنها تواصل الحث على محاسبة جميع الجناة وتحقيق العدالة للجندي روني وعائلته.

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