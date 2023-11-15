محافظ جنوب سيناء يستعد لمناقشة رسالة الدكتوراة

أكد اللواء خالد فوده محافظه جنوب سيناء اهميه العلم والذي يعد اساس التقدم والارتقاء ونهضه الأمم، وأشار إلى ان الدورات تؤدي الى ثقل الخبرات واكتساب مهارات جديده ومتنوعه،

واضاف المحافظ قائلا: لقد طبقت هذا الأمر على نفسى فبرغم الدراسات والدورات المتعددة التي حصلت عليها طوال حياتى المهنيه الا انه وإلى الان في نهم شديد للمزيد والمزيد من العلم والدليل على ذلك استعدادى لمناقشه رساله الدكتوراه في التنميه في سيناء خلال الايام القادمة رغم حصولي على اعلى المناصب في الدوله ،

كما اشار الى الاهتمام بغرس طلب العلم والاستزاده منه من خلال جولاته الميدانيه ولقائه ابنائة طلاب المدارس وحرصه على ثقل مهاراتهم التي تؤدى ابناء شخصيه الطفل في كل لقاءاته معهم.

جاء ذلك اليوم الأربعاء خلال اجتماع المحافظ مع ابناءه من موظفي المحافظه الحاصلين مؤخرا على دوره ديوانى كفء،بحضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد،بقاعة المؤتمرات بمجلس مدينة شرم الشيخ

في نهايه اللقاء كرم المحافظ كافه الحاصلين على دوره ديواني كفء واهدائهم شهادات تقدير وحرص المحافظ على إقامة احتفالية مصغرة مع ابنائة و التقات الصور التذكارية معهم .

inbound3828846278384267882

inbound1929696946023807376

inbound2859234631686537055

inbound2233704724311993230

inbound7008908319258765354