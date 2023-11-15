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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يرسم البسمة على ذوى الهمم في حفل افتتاح السيرك الهولندي

ذوي الهمم في السيرك
ذوي الهمم في السيرك الهولندي بأسوان
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وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان من أجل رسم البسمة وإدخال البهجة والفرحة على وجوه الأطفال بمختلف المراحل التعليمية ، بتخصيص اليوم الأول لعروض السيرك الهولندى بالمجان لذوى الهمم بواقع 600 طفل وطفلة منهم 400 طفل وطفلة من خلال مديرية التضامن الإجتماعى ، و 200 طفل وطفلة من مدارس التربية الخاصة التابعة لمديرية التربية والتعليم بصحبة أسرهم ساهمت فى الترفيه عنهم .

وأوضح أنه تم تكليف الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالتنسيق مع الجهات المعنية لإقامة السيرك الهولندى بقيادة الكابتن محمد هاشم بمنطقة أرض المعارض حيث يأتى تنظيم فعاليات هذا السيرك ضمن سلسلة من البرامج الترفيهية والفنية والثقافية التى يتم تنظيمها بمراكز الشباب والنوادى الرياضية وقصور وبيوت الثقافة لإضفاء الأجواء الإحتفالية للأطفال والنشء والشباب بمختلف مدن ومراكز المحافظة .

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