وزير الخارجية الإيطالي يصف الوضع في غزة بـ" المأساوي"

وصف وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، “الوضع في قطاع غزة بأنه مأساوي”. وأردف: “لقد بذلنا كل ما بوسعنا لإقناع إسرائيل بعدم مهاجمة السكان المدنيين، ونحن نتفق في الرأي مع الولايات المتحدة على أنه لا ينبغي القتال في المستشفيات”.

وأضاف نائب رئيس الوزراء في تصريحات للصحافيين لدى وصوله إلى مقر انعقاد الجمعية السنوية لفدرالية رجال الأعمال (فيدرمانجر) في روما، الأربعاء، أنه “يجب أيضًا التمييز بوضوح بين حركة (حماس)، وهي منظمة إرهابية مسؤولة عن كل ما يحدث، تستخدم السكان المدنيين دروعًا بشرية، وبين الفلسطينيين الذين لا يمتّون إليها بصلة”.

وتابع الوزير، أنه “يجب علينا فعل كل شيء لمساعدة السكان المدنيين، وقد أعلنت إيطاليا بالفعل عن استعدادها من خلال دولة الإمارات العربية المتحدة لاستقبال الجرحى الفلسطينيين في المستشفيات الإيطالية، لإرسال أطباء إلى الإمارات، كما أرسلنا سفينة جاهزة لاستقبال الجرحى عندما سيكون ذلك ممكنا”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى “الاستعداد أيضًا لإرسال مستشفى ميداني إلى قطاع غزّة لمعالجة الجرحى. وقد وصلت المساعدات التي أرسلناها إلى القطاع قبل بضعة أيام إلى الـ16 طنا”، واختتم معربًا عن “الأمل بأن يكون من الممكن زيادة عدد الشاحنات عن طريق معبر رفح لإغاثة السكان”.