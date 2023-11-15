معلمو الواسطى يعلنون دعم السيسى لفترة رئاسية جديدة

الأربعاء 15/نوفمبر/2023 - 04:29 م

عقدت نقابة المعلمين بمركز ومدينة الواسطى ببني سويف برئاسة عبدالحميد منصور نقيب معلمي الواسطى، وبالتعاون مع إدارة الواسطى التعليمية ومجلس الأمناء، اليوم، مؤتمر عام للمعلمين بمدينة الواسطى ، بعنوان " معا لاستمرار مسيرة التنمية "لتأييد ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى للترشح لفترة رئاسية جديدة، وسط حضور حاشد من المعلمين بمركز الواسطى، معلنين تأييدهم ودعمهم الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي، رافعين شعار استكمال بناء الجمهورية الجديدة، واستمرار عجلة التنمية والحفاظ على مكتسبات الدولة واستقرارها.

جاء ذلك بحضور محمد سلومه نقيب معلمي بندر بني سويف، نيابة عن مصطفى الديب، نقيب المعلمين بالمحافظة، عبدالحميد منصور نقيب مركز الواسطى،نبيل حميد مدير إدارة الواسطى التعليمية، محمد صديق رئيس مجلس الأمناء بالواسطى،حاتم سيد عطوة رئيس مجلس إدارة نادى المعلمين بالواسطى، أشرف المليجى ،نيابة عن حمادة راضي رئيس مركز ومدينة الواسطى، راضى حسن حزب مستقبل وطن بمركز ومدينة الواسطى .

وفي كلمته رحب عبدالحميد منصور نقيب معلمي مركز الواسطى، بالحضور ،وتحدث عن إنجازات السيسى التي لا حصر لها ولا عدد فى جميع المجالات المختلفة، مشيرا إلى أن المشروعات التنموية في عصر السيسى لا يعلن عنها إلا فى الافتتاح فقط، وأن السيسى عقلية كبيرة مفكرة ولديها طموح كبير للنهوض بالدولة المصرية .

وطالب نقيب معلمي الواسطى بتوجه جموع المعلمين والمعلمات إلى صناديق الاقتراع لانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، لأن صوت المعلم صوت غالى ويجب الحفاظ عليه.

و نقل محمد سلومه نقيب معلمي بندر بني سويف تحيات نقيب المعلمين بالمحافظة مصطفى الديب، مؤكدا على أهمية وضرورة صوت المعلم،لأنه المفعول الأقوى لأن جميع القيادات السياسية خرجت من تحت آيادي المعلمين، واشار إلى ضرورة شعور المصريين بالأمن والأمان والاستقرار بداخل الدولة المصرية، وضرورة العمل في حالة من الحب والانتماء للوطن، وأن الرئيس قادر على حمل الرسالة والأمانة لما به من الإخلاص والعمل والوفاء للوطن.

وذكر نبيل حميد مدير عام إدارة الواسطى التعليمية، في كلمته أهمية تسليح الجيش المصري وما به من نتائج عظيمة مشيرا الى تطورات المنطقة العربية والعالمية، وما بين استعدادات الدول الآخرى لمحاولة زعزعة استقرار الأوضاع بالمنطقة العربية

واشاد بدور الدولة المصرية على الساحة الدولية والإقليمية ومواكبة التطورات الرهيبة على الأوضاع بالمنطقة، مطالبا بضرورة الخروج إلى صناديق الاقتراع لانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي دعما للاستقرار والتنمية.

وأضاف حاتم سيد عطوة رئيس مجلس إدارة نادى المعلمين بالواسطى،أن مصر دولة عظيمة والمساومات المستمرة لن تجدي مع استقرار الأوضاع بالمنطقة العربية تجاه الدولة المصرية، ومصر لها درع وسيف، ولديها ما يفوق المؤمرات ضدها، والدولة المصرية تحظى بالأمن والأمان والاستقرار.

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