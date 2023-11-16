غرق ونجاة من الموت| حوادث سير بالجملة لنجوم الوسط الفني.. آخرهم «سهر الصايغ»

"العمر لحظة" جملة قصيرة ولكنها تحمل معنى كيف يُنهي القدر مسيرات فنية مليئة بالأضواء والشهرة والحب في لحظة، وعادة ما تكون هذه اللحظة هي حادث سير مؤلم يُصيب الفنان أو الفنانة أو محبيهم بالصدمة وحالة من الذعر والقلق، حيث يسيطر الحزن على الوسط الفني.

تشهد الساحة الفنية تعرض عدد من نجوم الوسط الفني إلى حوادث سير مختلفة، أثناء قيادة سياراتهم تلك التي تعرضهم إلى الخطر، هناك من يحالفهم الحظ ويبعدهم القدر عن نهاية مسيرتهم الحياتية والبعض الآخر يلقى حتفه في حوادث سير مروعة، وتنتهي بكابوس يرحل على إثره، تاركين وراءهم مسيرة فنية حافلة بالنجاحات.

شملت هذه القائمة الكثير من الفنانين الناجين بأعجوبة وأيضًا الذين توفوا أبرزهم: سهر الصايغ، وائل كفوري، شريهان، مصطفى كامل، حنان مطاوع، عمر خورشيد، غنوة، أسمهان وجورج الراسي.

سهر الصايغ

كشفت الفنانة سهر الصايغ عن تعرضها لحادث سير مروع نقلت على إثره إلى أحد المستشفيات، موضحة: "الحمد لله عملت حادثة إمبارح والعربية بالكامل انحشرت فوق جزيرة، في نص الطريق قدر الله وما شاء فعل".

وأضافت: "مش ده المهم، المهم إني فهمت معنى دعوة ربنا يوقفلك ولاد الحلال، أنا الحمد لله ربنا وقفلي حوالي 30 ابن حلال، شالوا العربية حرفيًا وماسبونيش غير والعربية على الأسفلت.. أشكركم جدًا وكتر ألف خيركم …حقيقي مصر فيها رجالة".

سهر الصايغ

وائل كفوري

تحطمت سيارة الفنان اللبناني وائل كفوري في حادث سير مروع، وتم نقله إلى أحد المستشفيات، وفور انتشار الخبر تصدر مواقع التواصل الاجتماعي ولاقى الكثير من التعليقات من محبيه للاطمئنان عن حالته الصحية.

ونشر الإعلامي اللبناني دومينيك بن حنا صورة تهشم سيارة وائل كفوري عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس" معلقًا: "الحمد لله على السلامة للنجم وائل كفوري الذي تعرض لحادث سير مروع".

وائل كفوري

شريهان

تعتبر حادثة الفنانة شريهان أشهر حوادث الوسط الفني والأكثر غموضًا وتساؤلات، حيث تعرضت لحادث سير في عام 1989، نتج عنه كسور في ثلاث فقرات بالعمود الفقري وأفقدها الحركة أكثر من 21 عامًا، غابت من خلالها عن الساحة الفنية.

روت شريهان تفاصيل الحادث، لافتة على أن الأطباء اكتشف أن العمليات التي أجرتها في عمودها الفقري فشلت، واحتاجت إلى فترة طويلة من العلاج لتتعافى تمامًا، لكنها شعرت في تلك الفترة بالوحدة رغم أنها كانت تقدم الدعم والود إلى كل الفنانين أو حتى غير الفنانين.

شريهان

مصطفى كامل

كشف نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل عن تعرضه لحادث سير، ونشر مجموعة من الصور لسيارته المتهشمة عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، معلقًا: "الحمد لله.. قدر الله وما شاء فعل".

أراد محبو الفنان مصطفى كامل الاطمئنان على حالته الصحية، حيث كشف عضو نقابة المهن الموسيقية عاطف إمام عن تطورات الحالة الصحية للفنان مصطفى كامل، قائلًا: "مصطفى كامل بخير وبصحة جيدة ولم يصبه أى مكروه جراء الحادث الذي تعرض له".

مصطفى كامل



حنان مطاوع

انضمت الفنانة حنان مطاوع إلى قائمة الناجين من الموت بعد تعرضها لحادث سير مروع، ونفذت من الموت بأعجوبة ولكنها أصيبت بعدد من الكدمات، وطمأنت محبيها عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت: "1000 حمد وشكر لله، عملت حادثة موت مش مصدقة إنها عدت على خير ومافيش غير كدمات، صحيح العربية طارت وبقت حالها حال، بس 1000 حمد لله.. قدر ولطف".

حنان مطاوع

عمر خورشيد

تلقى الوسط الفني صدمة كبيرة بعد خبر رحيل الفنان عمر خورشيد، الذي رحل عن عالمنا عام 1981، بعدما اصطدمت سيارته بعمود إنارة، في تلك الليلة انتهى خورشيد من عمله ويستقل سيارته بصحبة زوجته والفنانة مديحة كامل، إلا أن اليوم لم ينته بشكل طبيعي بعدما تعرضوا لحادث سير مروعة تسببت في رحيله.

ولكن لم تنتهي الأقاويل إلى كونه حادث سير فقط، ظهرت بعض الأحاديث بأن الفنان الراحل عمر خورشيد كانت هناك سيارة تطارده ولم يتوقف سائقها سوى بعد أن تأكد من وقوع الحادث.

عمر خورشيد

غنوة

رحلت عن عالمنا المطربة غنوة الأخت الغير شقيقة للمطربة أنغام في عام 2018، بعد تعرضها لحادث سير فارقت الحياة متأثرة بإصابتها، وروت أنغام ذلك الموقف حيث إنها وصفته بأصعب لحظات حياتها وأنها قامت بتغسيلها وتكفينها.

كان يوجد خلاف دائم بين الشقيقتين، ولكن أوضحت أنغام الحقيقة قائلة: "كل اللي أقدر أقوله بمنتهى الأمانة وبيني وبين ربنا عمري ما كنت سبب زعلها مني أو إن يبقى فيه بينا مشكلة، دي كانت بنتي مش أختي، والفرق بيني وبينها 16 سنة".

وأشارت إلى أن غنوة لم تعذرها قبل الرحيل؛ بسبب تعمد أسرتها أن يجعلوا قلبها قاسيًا تجاهها، بالرغم من رحيلها إلا أنها سابتلي نعمة وهدية كبيرة وحتة من قلبها "ياسين ابنها"، وهو في عينيا.

غنوة

جورج الراسي

فزع الشعب اللبناني بعد سماع خبر وفاة المطرب جورج الراسي الذي وافته المنية إثر حادث سير مروع على الطريق الدولي الفاصل بين الحدود اللبنانية والسورية، بعد إحيائه حفل غنائي ضخم في دمشق، وكانت ترافقه صديقته زينة المرعبي التي توفت بعد دقائق من وقوع الحادث.

صرحت عناصر الدفاع المدني بمركز المصنع عن حادث الفنان جورج الراسي، حيث كان يسير بسرعة كبيرة وهذا ما جعله يفقد السيطرة على السيارة فاصطدم بحاجز صخري في الطريق وتهشمت سيارته بشكل مفزع، وتم نقله إلى إحدى المستشفيات ولكن لم يحالفهم الحظ وتوفى الراسي وصديقته فور وصولهم إلى المستشفى.

جورج الراسي

أسمهان

تعرضت المطربة أسمهان إلى حادث في طريقها إلى رأس البر تحديدًا بعد الإنتهاء من تصوير فيلم "غرام وانتقام" مع الفنان يوسف وهبي، لم تعلم إنها سوف تكون رحلتها الأخيرة، حيث لقت مصرعها غرقًا مع صديقتها ومديرة أعمالها ماري قلادة.

تضاربت أقوال كثيرة عن رحيل المطربة أسمهان، وكانت الأكثر تداولًا عندما فقد سائق السيارة السيطرة على عجلة القيادة، لتنحرف السيارة وتسقط في ترعة الساحل.