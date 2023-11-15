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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نسب ومعدلات التنفيذ بمشروعات حياة كريمة بقرية وادي الصعايدة بإدفو

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بقرية وادى الصعايدة بإدفو
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شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على سرعة التشغيل التجريبي لكافة المشروعات التى يتم الانتهاء منها لتقديم الخدمات بالكفاءة والجودة اللازمة لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب وحتى يشعر المواطنون والأهالى بالثمار الإيجابية ومكتسبات المبادرة الرائدة للرئيس عبد الفتاح السيسى “التطوير الشامل للريف المصرى .. حياه كريمة”.

ووجه بضرورة مواصلة الجولات الميدانية لتفقد نسب ومعدلات التنفيذ أولاً بأول بمختلف المشروعات الجارية داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة وذلك من أجل دفع مستويات العمل وتذليل العقبات والمشكلات وضمان الإنتهاء من كافة المشروعات فى مواعيدها المحددة .

ومن جانبه أكد المهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة، أنه تنفيذاً لتكليفات محافظ أسوان تم القيام بجولة ميدانية لتفقد ومتابعة 55 من المشروعات الجارية بقرى وادى الصعايدة بمركز إدفو والتى تضم 6 قرى فرعية وتوابع بإجمالى 41 ألف نسمة .

وأشار إلى أنه خلال الجولة تم حصر 15 مشروع تم الانتهاء منها بنسبة 100% وهى مشروعات خاصة بإنشاء المجمعات الخدمية والزراعية ومكاتب البريد وبعض المدارس ، بالإضافة إلى مشروعات إحلال وتجديد ومد وتدعيم شبكات وخطوط مياه الشرب، بجانب إنشاء أبراج المحمول والألياف الضوئية ، وأيضاً تبطين الترع وإنشاء بعض الكبارى عليها.

كما أوضح المهندس ناجح مصطفى أنه تم متابعة 17 مشروع تجاوزت نسب التنفيذ بها 95% حيث تنوعت ما بين مشروعات إنشاء وتركيب محطات رفع وخطوط وشبكات طرد ووصلات منزلية خاصة بالصرف الصحى والغاز الطبيعى، علاوة على إنشاء وحدات إسعاف وإطفاء ومحطة مياه شرب، فضلاً عن دعم وتوصيل خطوط وشبكات الكهرباء .

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