غدا.. البابا تواضروس يفتتح معرض الأيقونات بالكاتدرائية

يفتتح البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية غدا الخميس، معرض الايقونات والكتاب المقدس القبطي الأرثوذكسي أسفل الكاتدرائية

والجدير بالذكر ان الايقونة القبطية هي واحدة من الفنون القبطية وهي عبارة عن صورة مرسومة تتناول إحدى شخصيات الكتاب المقدس أو أحد أحداث تاريخ المسيحية والكنيسة، وهي تُصنف كفن تشكيلي/ تصوير زيتي.

وتُعلق الأيقونات على جدران الكنائس والأديرة، وفي المنازل، والمسيحيون لا يعبدون الأيقونات وإنما يهتمون بها من باب التذكير بالشخصيات والأحداث، وقد يكون مكتوباً عليها وصفاً باللغة القبطية أو باللغة العربية أو بكليهما