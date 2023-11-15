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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

القاهرة الإخبارية: وصول دفعة جديدة من حاملي الجنسيات المزدوجة إلى معبر رفح

حاملي الجنسيات المزدوجة
حاملي الجنسيات المزدوجة
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أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، أن هناك أنباء تفيد بوصول دفعة جديدة من حاملي الجنسيات المزدوجة إلى معبر رفح، منذ قليل، تمهيدًا لمغادرتهم إلى بلادهم عبر الأراضي المصرية.

وكشف مراسل القاهرة الإخبارية، مصطفى عبد الفتاح، أن 300 شخص من حاملي الجنسيات والمصريين العالقين في قطاع غزة وصلوا إلى معبر رفح، كما يواصل المعبر استقبال الفلسطينيين المصابين جراء العدوان الإسرائيلي على غزة.

يذكر أن الفوج الأول من حاملي الجنسيات المزدوجة قد عبروا من معبر رفح يوم الأحد الماضي، فضلًا عن وصول 7 حالات من المصابين الفلسطينيين للجانب المصري برفح.

 

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