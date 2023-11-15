النمسا ترحل أكثر من 10 آلاف لاجئ بزيادة 25% عن العام الماضي

أعلنت وزارة الداخلية النمساوية ارتفاع عدد اللاجئين الذين تم ترحيلهم إلى خارج النمسا خلال العام الجاري بنسبة 25% بينما انخفضت طلبات اللجوء بنسبة 50% تقريبًا في نفس العام.

وذكرت الداخلية النمساوية، في بيان اليوم الأربعاء، أن عدد اللاجئين الذين غادروا النمسا ارتفع بشكل ملحوظ في العام الجاري، موضحة أنه في الفترة من يناير إلى نهاية أكتوبر تم ترحيل 10478 شخصًا إلى خارج البلاد، منهم 5496 طوعيًا (52 بالمائة) و4982 قسريًا (48 بالمائة) لافتا إلى أنه مقارنة بالعام السابق، يمثل هذا زيادة في عمليات الترحيل إلى خارج البلاد بنسبة 25 في المئة، وانخفضت طلبات اللجوء بنسبة 50 بالمئة تقريبًا.

وأوضحت أنه عندما يتعلق الأمر بالترحيل القسري إلى خارج البلاد، فإن أكثر من 45 بالمئة من الأشخاص المرحلين لديهم إدانة جنائية، مشيرا إلى أنه في سبتمبر الماضي كان هناك ما يقرب من 19،000 طالب لجوء في الرعاية الأساسية، بالإضافة إلى حوالي 3،200 شخص يحق لهم الحصول على اللجوء، وحوالي 10،300 شخص يحق لهم الحصول على الحماية الثانوية، منوها بأن أكبر مجموعة حاليًا في الرعاية الأساسية هم اللاجئون من أوكرانيا.