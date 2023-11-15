"بأسلوب السحب" حبس عصابة سرقة السيارات بحلوان

أمرت جهات التحقيق بحلوان اليوم بحبس تشكيل عصابي 4 أيام علي ذمة التحقيقات، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارة بأسلوب "السحب" باستخدام سيارة ربع نقل "مطموسة اللوحات" بدائرة قسم شرطة المعصرة ، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة .

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، فى القبض علي تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بالقاهرة، حيث تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة السيارة ملكه، حال توقفها أمام العقار محل سكنه.

وبالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (شخصين – لهما معلومات جنائية – مقيمان بمحافظة الجيزة ) وأنهما قاما بسرقة السيارة بأسلوب " السحب " بإستخدام سيارة ربع نقل "مطموسة اللوحات".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبحوزتهما (فرد خرطوش- السيارة "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة") بمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه ، وأضافا ببيعها لدى عميلهما "سيئ النية" (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة) أمكن ضبطه.

وتم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها، وبمناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بذات الأسلوب وقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب "تم العثور عليها".