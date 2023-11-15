قوات الاحتلال تعتقل 6 مواطنين من بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء، ستة مواطنين من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم. حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت مصادر أمنية لمراسل "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: مهند محمد قوار (27 عاما)، وياسر صالح رزق (58 عاما)، ورزق محمود رزق (30 عاما) من مخيم الدهيشة جنوبا، وإبراهيم سمير أبو سرور (26 عاما) من بلدة الدوحة غربا، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

وأضافت المصدر، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عايدة شمالا وداهمت منازل وفتشتها، واعتقلت محمود فايز الدبس (24 عاما)، وجلال محمود أبو سرور (45 عاما).

في غضون ذلك، اندلعت مواجهات في مخيم عايدة مع قوات الاحتلال دون أن يبلغ عن إصابات بين صفوف المواطنين.