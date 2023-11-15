«البرش» في اتصال هاتفي مع الاحتلال: «لن أغادر المستشفى وأنا بين مرضاي.. اعتقلني أو اقتلني»

الأربعاء 15/نوفمبر/2023 - 04:25 ص

أكد مدير عام الصحة بغزة الدكتور منير البرش، بأن الجيش الإسرائيلي يقوم بإطلاق النار داخل ساحات المستشفى.

تقدمت القوات الإسرائيلية نحو ساحات المستشفى تحت غطاء ناري كثيف، وسط حالة من الرعب والهلع في صفوف المواطنين النازحين والطواقم الطبية والمرضى داخل المستشفى.

وقال الدكتور منير البرش مدير الصحة في غزة عبر اتصال هاتفي مع الاحتلال: «لن أغادر المستشفى وأنا بين مرضاي ولن أتركهم ولن أتعاون معكم.. اعتقلني أو اقتلني».

وتابع: «الضابط الإسرائيلي حاول معرفة مكاني بالتحديد في المستشفى، فقلت له أنا طبيب وأقوم بعملي لن أتركهم اعتقلني من بين مرضاي».

وقال إعلام إسرائيلي: "القناصة ينتشرون في مجمع الشفاء ودبابات الجيش الإسرائيلي تتمركز في ساحاته".

وبحسب الدكتور البرش، "تسمع انفجارات ضخمة وعنيفة بمجمع الشفاء والدخان ينتشر على الطواقم الطبية والمرضى به، وتسببت الانفجارات بتحطم زجاج المستشفى بشكل كامل".

وأشار مدير عام الصحة بغزة، أن قوات الجيش اقتحمت المجمع من الجهة الغربية التي تضم قسم الولادة في المجمع.

وأضاف «البرش» مدير الصحة في غزة، «أننا صامدون في المستشفى وحفرنا حفرة كبيرة ودفنا فيها ٨٠ شهيدا ويوجد شهداء لا نتمكن من دفنهم».