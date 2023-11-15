بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

أغلقت البورصة المغربية تعاملاتها أمس الثلاثاء، على ارتفاع طفيف، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تقدمًا بنسبة 0.02 %، ليصل عند مستوى 11.973،74 نقطة.

وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.12 %، ليستقر عند مستوى 977،58 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 0.06 % بمجموع 883،21 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.07 % بمجموع 10.065،24 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 50 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 613 مليار درهم مغربي.