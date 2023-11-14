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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

افتتاح أول مركز خدمة للمرأة العاملة بطور سيناء

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
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افتتح اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء،  مشروع مركز خدمة المرأة العاملة، بحضور الدكتورة، إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة،  واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، وأنور محمود محمد مدير مديرية التضامن  وزيدان عبد الغفار، مستشار المحافظ لشئون التضامن الإجتماعي.

ويعد المشروع  كمركز خدمة المرأة العاملة، كما يعد مركز إنتاجي وخدمي، لتخفيف الأعباء الملقاة على عاتق المرأة لأداء  أدوارها المتكاملة في خدمة المجتمع، وهو من المشروعات الرائدة التي تتبناها وزارة التضامن الاجتماعي، وهو اول مشروع  من نوعه في المحافظة، ويتضمن وحدة وجبات كاملة، ووحدة غسيل وكي.

يهدف المشروع إلى  تقديم خدمات للمرأة العاملة بأسعار مناسبة، ومساعدتها في التوفيق بين مسئوليات عملها وواجبات أسرتها، إضافة إلى إتاحة مزيدا من فرص العمل  لأفراد المجتمع.

جرى تنفيذ المشروع  من الخطة الاستثمارية لمديرية التضامن الاجتماعي، وتجهيزه بتكلفة لا تتخطى ال 330 ألف جنيه، إضافة إلى مساهمة الجمعيات الأهلية في استكمال تجهيزات المشروع، والذي يهدف إلى تقديم وجبات جاهزة، وغسل وكي الملابس للسيدات العاملات، وطلاب الجامعات،  وفئات المجتمع من راغبي الخدمة.

وأكد المحافظ على دعمه لمركز الخدمة خاصة خلال شهر رمضان المبارك، لتقديم وجبات الإفطار بالمجان للأسر الأكثر احتياجًا.

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مشروع مركز خدمة المراة العاملة - طور سيناء - اللواء خالد فودة - محافظ جنوب سيناء