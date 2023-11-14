السفير الألماني يشكر القيادة السياسية واللجنة المنظمة لبطولة العالم للطائرة البارالمبية.. صور

أثنى مستر فليكس هلا سكرتير أول السفارة الألمانية بالقاهرة، الذى حضر اليوم مباراة منتخب بلاده للسيدات مع منتخبنا الوطني فى بطولة العالم البارالمبية للكرة الطائرة، المقامة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ممثلا للسفارة الالمانية، على حسن تنظيم بطولة العالم، وحسن الاستضافة، وإقامة المباريات فى مواعيدها المحددة مسبقا من قبل اللجنة المنظمة للبطولة دون تأخير أو تقديم فى المواعيد.

كما نال إعجابه الشديد وسادته حالة من الإنبهار بالمدينة الرياضة فى العاصمة الإدارية التى تستضيف بطولة العالم البارالمبية للكرة الطائرة، وبخاصة الصالة المغطاة التى تقام عليها المنافسات الرسمية للبطولة.

وحمل فليكس رسالة شكر خاصة من فرانك هارتمان السفير الألمانى بالقاهرة إلى القيادة السياسية وشعب مصر العظيم، وللدكتور مصطفى صادق رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى البارالمبى للكرة الطائرة، على التعامل الراقى مع كافة الوفود الأجنبية المشاركة فى البطولة وخاصة منتخبى المانيا للرجال والسيدات المشاركين فى البطولة، متمنيا للجميع الإستمتاع بأجواء القاهرة الجميلة خلال تلك الفترة من العام، وفى ظل حالة الأمن والأمان التى تتمتع بها مصر على مدار التاريخ.

كان فى استقبال فليكس هلا أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة الدكتور مصطفى صادق رئيس اتحاد الكرة الطائرة البارالمبى، واللواء منصور درويش نائب رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس الاتحاد، والدكتور أحمد منطاش أمين صندوق الاتحاد ورئيس اللجنة المالية بالبطولة، والسيد غريب إدريس، والسيد عصام محمد رئيس لجنة الحكام بالبطولة، ونادية يوسف أعضاء مجلس الإدارة، والدكتورة هويدا مندى مديرة البطولة، وهشام السيد مساعد مديرة البطولة، والسيد أمين عبد المنعم إبراهيم المدير التنفيذى للاتحاد.

قال اللواء منصور درويش نائب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، ونائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة، والمتحدث الرسمى للبطولة والاتحاد، أن البطولة حضرها أيضا بخلاف مستر فليكس هلا سكرتير أول السفارة الألمانية، كل من زهرا سلطانى زوجة السفير الإيرانى بالقاهرة، وعلى عبد الخانى القنصل الإيرانى بالقاهرة، معصومة عبد الخانى زوجة القنصل الإيرانى، ومبين على عبد الخانى نجل القنصل، والين عبد الخانى كريمة القنصل، وداود زرين بور مستشار بالسفارة الإيرانية، وسحر زرين بور زوجته، وليانا زرين كريمته، ومحمد حسين رخشانى الموظف بالسفارة، وسميرة منتظرى من الحالية الإيرانية بالقاهرة، الذين أثنوا على التنظيم، وانبهروا بالمنشأت الرياضية بالعاصمة الإدارية، والصالة المغطاة التى تستضيف المنافسات، وكان فى استقبالهم أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة.

وأسفرت نتائج مباريات اليوم فى منافسات السيدات عن فوز كل من سلوفينيا على كندا، وكندا على أوكرانيا، وألمانيا على مصر، والصين على رواندا، بنتيجة واحدة 3/0.

وفى منافسات الرجال، فاز منتخب مصر على رواندا، والبرازيل على الهند، وأوكرانيا على بريطانيا، وألمانيا على فرنسا، بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد.

وبفوز مصر على العراق ورواندا على الترتيب، أعتلى منتخبنا قمة المجموعة الأولى ليواجه نظيره اليابانى صاحب المركز الثانى فى المجموعة الثانية غدا فى دور الثمانية الساعة الحادية عشر والنصف ظهرا.

يضم منتخب مصر للسيدات اللاعبات: إسراء إسماعيل، نورا عبد الحليم، أسماء أحمد، نبيلة عبد الباقي، شيماء سيد، رجاء حسين، أسماء بدر، هوانم حليم، غادة محمد، سهيلة طه، أسماء سيد، زينب فوزي، نورهان صلاح، ياسمين هاني، سعده سيد، الشيماء محمد، ومعهن الجهاز الفنى بقيادة الدكتور محمد عبد الشافي المدير الفني، وصبري البرعي مدربا.

أما منتخب الرجال فيضم اللاعبين: هشام صلاح الدين، ياسر سعد، محمد عبد الله، السيد موسى، عبد النبي حسن، أحمد محمد فضل، أشرف زغلول، مطاوع عبد الباقي، محمد سعد، حسام مسعود، أحمد محمد خميس، زكريا السيد، أحمد محمد حسن، محمد إبراهيم، أنور رمضان، حماده سيد، فارس محمد، محمد حمدي، محمد السيد، عبد الله رزق، ومعهم اللواء أيمن العفيفى مديرا فنيا، وطاهر البهائي مدربا عاما، وعادل عشوش المدرب والقائم بأعمال المدير الإداري.

يشارك في البطولة 17 دولة، هى الجزائر، والبرازيل، وكندا، والكونغو، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا العظمى، والهند، وإيران، واليابان، ورواندا، والصين، وأوكرانيا، ومنغوليا، وهولندا، وسلوفينيا، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.