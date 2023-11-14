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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الإصابة تمنع عبدالله جمعة من المشاركة في تدريب الزمالك

عبدالله جمعة لاعب
عبدالله جمعة لاعب الزمالك
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حصل عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعداداً لمواجهة أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

جاء ذلك بسبب شكوى اللاعب من إصابة عبارة عن كدمة في الركبة، و قام الجهاز الطبي بالتنسيق مع الجهاز الفني بمنح اللاعب راحة من المشاركة في المران الجماعي اليوم الثلاثاء.

وقام الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة بوضع برنامج تأهيلي و علاجي للاعب لتنفيذه خلال الفترة الحالية حتى يتعافى ويعود للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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