أوسوريو يتواجد داخل نادي الزمالك للحصول على مستحقاته

يتواجد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك السابق، داخل مقر النادي حاليا وذلك لعقد جلسة مع مجلس الإدارة من أجل الحصول على مستحقاته المتأخرة والشرط الجزائي .

وكان مجلس الإدارة قد قرر رحيل أوسوريو مؤخرا بسبب سوء النتائج، مع تعيين معتمد جمال مدربا عاما مؤقتا لحين التعاقد مع مدرب جديد .

ويخوض فريق الزمالك غدا الأربعاء مباراة ودية أمام فريق توت عنخ أمون، على أن يخوض الزمالك مباراة ودية ثانية مع فريق الهلال الليبي يوم الأحد المقبل الموافق 19 نوفمبر الجاري.

ويسعى الجهاز الفني لاستغلال المباراتين من أجل تجهيز اللاعبين لمباريات بطولة كأس الكونفدرالية، والاطمئنان على اللاعبين العائدين من الإصابة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.