منتخب آنسات الترامبولين يغادر إلى إنجلترا للمشاركة في بطولة العالم

غادرت اليوم بعثة منتخب مصر الترامبولين آنسات إلى إنجلترا للمشاركة في بطولة العالم التي تستضيفها إنجلترا خلال الفترة من 19 حتي 21 نوفمبر الجاري

وتضم بعثة منتخب مصر

المدير الفني لمنتخب الترامبولين أحمد سعيد، مدرب الفريق يوسف شعلان، اللاعبة سجا ايهاب، اللاعبة ملك سليمان، اللاعبة / نور منصور ، ويترأس البعثة المهندس وائل السرنحاوي عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري للجمباز.

ومن جانبه، أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي أن منتخب انسات الترامبولين جاهز للمشاركة فى بطولة العالم بعد إن أنهي معسكره بنجاح بعد الجهد الكبير المبذول من اللاعبين والجهاز الفني وتوفير الدعم اللازم من اتحاد الجمباز من إقامة معسكرات داخلية وخارجية علي أعلى مستوى.