محافظ الإسكندرية يتفقد مركز خدمة العملاء المطور بوسط المدينة

استقبل المهندس إيهاب الفقي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، يرافقه اللواء خالد جمعة - السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية والدكتورة إيمان شرف - مدير عام العلاقات العامة بالمحافظة.

وكان في استقبالهم المهندس خالد غمري - رئيس قطاعات الشئون الفنية والمهندسة سلوى عبدالرحمن مستشار الشركة للشبكات والمحاسب علاء عبدالعليم - المستشار التجاري للشركة ومصطفى درويش- رئيس قطاع شئون مكتب رئيس مجلس الإدارة ولفيف من قيادات الشركة

تفقد مركز خدمة العملاء المطور بوسط المدينة وتأكد من تقديم الخدمات بصورة مميكنة وبسهولة ويسر للمواطنين.

واجتمع بالمهندس إيهاب الفقي رئيس الشركة وقيادات الشركة واستمع بالعرض نبذة تاريخية عن تاريخ الشركة والتطور المستمر في مجال تكنولوجيا المعلومات والإجراءات المتخذة من جانب الشركة للتحول الرقمي في الخدمات المقدمة للمواطنين

كما تفقد مركز التحكم الإشرافي الذي يقوم بالرقابة وتجميع المعلومات وعمل التقارير والدراسات المجمعة للشبكة وتم عرض شرح تفصيلي عن دور مركز التحكم الإشرافي وأهميته في المتابعة المستمرة لحالة تغيير الشبكة والمراقبة المستمرة للأحمال وتحديد مكان العطل مما يؤدي الى تقليل زمن الفصل كما يساهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال تحسين نوعية خدمات الطاقة.

كما اطمئن على خطة تخفيف الأحمال طبقاً لقرارات وتعليمات رئاسة مجلس والوزارة والخطة الموضوعة من قبل الشركة للتيسير على المواطنين.

وأكد الدور المحوري للشركة في توفير الطاقة المستقرة والذي يساهم بفاعلية في التنمية الحضارية للمحافظة ،كما تفقد مركز البيانات الرئيسي (Data Center) بالديوان العام بالشركة والذي يخدم جميع الخدمات والتطبيقات التكنولوجية المختلفة بالشركة وفروعها

ومن جانبه أكد المهندس إيهاب الفقي رئيس الشركة أن المحافظة بقيادة اللواء محمد الشريف تقدم جميع التسهيلات المطلوبة للشركة داخل نطاق المحافظة مؤكداً الدعم والتعاون والتنسيق الكامل مع المحافظة بهدف الاستمرار في تقديم خدمة مستقرة ومستمرة ومميزة خلال المرحلة المقبلة وأثنى على الجهد المبذول من قيادات الشركة من التطور المستمر أثناء زيارته للشركة.

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