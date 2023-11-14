بيراجى ينضم لقائمة المنتخب الإيطالي بسبب الإصابات

قرر لوتشانو سباليتي، المدير الفنى للمنتخب الإيطالي، الاستعانة بكريستيانو بيراجي قائد فيورنتينا، فى قائمة المنتخب من أجل المباراتين المصيرتين في الجولتين الأخيرتين من تصفيات كأس أوروبا 2024.

حيث أعلن الاتحاد الإيطالى لكرة القدم انضمام بيراجي، إلى قائمة المنتخب الإيطالى حامل اللقب القاري فى نسخته الأخيرة، بسبب قائمة الإصابات التي ضربت القائمة.

وانضم بيراجى الى قائمة المنتخب الإيطالى بدلا من مانويل لوكاتيلى لاعب وسط يوفنتوس المصاب.

وجاءت قائمة المصابين فى المنتخب الإيطالى كبيرة، ومنها قائد ميلان دافيدي كالابريا، حارس نابولي أليكس ميريت ومدافع أتالانتا رافايل تولوي، كما يفتقد سباليتي أيضا لاعب وسط نيوكاسل الإنجليزي ساندرو تونالي، بسبب قضية المراهنات، إضافة إلى ثنائي الهجوم ماتيا زاكانيي (لاتسيو) وماتيو ريتيجي (جنوى)، بسبب الإصابة.

وقرر سباليتي، الإثنين، الاستعانة بمدافع لاتسيو مانويل لاتزاري (3 مباريات دولية)، قبل أن يضم بيراجي الذي خاض حتى الآن 16 مباراة بقميص "الأتزوري".

ويستضيف المنتخب الإيطالي الذي يحتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، مقدونيا الشمالية في العاصمة روما الجمعة، على أن يلتقي الإثنين أوكرانيا في مدينة ليفركوزن الألمانية.

ويتوجب على إيطاليا التي تتأخر بفارق 6 نقاط عن إنجلترا المتصدرة والضامنة بطاقتها إلى النهائيات، حصد 4 نقاط في مباراتيها الأخيرتين، من أجل الحصول على البطاقة الثانية في المجموعة، وإلا ستضطر لخوص ملحق دوري الأمم الأوروبية الذي يتأهل عنه 3 منتخبات.