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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع ربة منزل اصطدمت بها سيارة بشبرا الخيمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقيت ربة منزل، اليوم الثلاثاء، مصرعها إثر دهسها أسفل عجلات سيارة ملاكي أثناء عبورها الطريق بالشارع الجديد دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، جرى إخطار الأجهزة الأمنية، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى، جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، اخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة ربة منزل ملقاة بالطريق في ظروف غامضة.

انتقلت قوت امنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لسيدة تدعى "نهى ح"، ترتدي ملابسها كاملة وتوجد بها كسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي، إثر حادث تصادم سيارة مسرعه خلال عبورها الطريق.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.

العثور على جثة ربة منزل حادث تصادم سيارة شبرا الخيمة محافظة القليوبية