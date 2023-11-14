بالصور.. "سكرتير الأقصر" تواصل تلقي شكاوى المواطنين خلال لقاءات اليوم المفتوح

واصلت هدى المغربي سكرتير عام محافظة الأقصر، عقد لقاءات اليوم المفتوح مع المواطنين، بمقر ديوان عام المحافظة، والذي يقام بشكل دوري أسبوعيا، بحضور رؤساء المدن ووكلاء الوزرات والمديريات المختلفة، في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتكثيف جهود إدارة خدمة المواطنين لبحث كافة الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين وإيجاد أنسب الحلول لها بما يتماشى مع القانون.

وتم خلال اللقاء، بحث كافة الطلبات والشكاوى المقدمة من قبل المواطنين، حيث أكدت السكرتير العام للمحافظة على ضرورة سرعة الرد على كافة الشكاوى التي تم عرضها وتسهيل إجراءات حلها ورفع أي معاناة وتذليل أي عقبات تواجه المواطنين في كافة القطاعات بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأشارت سكرتير عام المحافظة، إلى أنه يتم فحص والرد على كافة الشكاوى المقدمة من المواطنين وإعطاء كل ذي حق حقه مع تبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والقانون، لافتة إلى أن الحالات التى تم بحثها ودراستها تنوعت ما بين طلبات للبحث عن وظائف وتوفير سكن وصرف معاشات أو مساعدات.

ومن جانبه، أوضح محافظ الأقصر، أن استقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين، والإستماع إلى شكواهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف محافظ الأقصر، أن خدمة المواطن والاستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكدا أنه يتم الإعتماد على كافة وسائل استقبال الشكاوى، حيث يمكن للمواطنين التقدم بطلباتهم أو شكواهم من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة https://www.shakwa.eg ، أو من خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، أور ورقياً من خلال مكتب إدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الأقصر.

لقاءات السكرتير العام (1)

لقاءات السكرتير العام (1)

لقاءات السكرتير العام (2)

لقاءات السكرتير العام (2)

لقاءات السكرتير العام (3)

لقاءات السكرتير العام (3)

لقاءات السكرتير العام (4)

لقاءات السكرتير العام (4)

لقاءات السكرتير العام (5)

لقاءات السكرتير العام (5)

لقاءات السكرتير العام (6)

لقاءات السكرتير العام (6)

لقاءات السكرتير العام (7)

لقاءات السكرتير العام (7)

لقاءات السكرتير العام (8)

لقاءات السكرتير العام (8)

لقاءات السكرتير العام (9)

لقاءات السكرتير العام (9)

لقاءات السكرتير العام (10)

لقاءات السكرتير العام (10)

لقاءات السكرتير العام (11)

لقاءات السكرتير العام (11)

لقاءات السكرتير العام (12)

لقاءات السكرتير العام (12)

لقاءات السكرتير العام (13)

لقاءات السكرتير العام (13)

لقاءات السكرتير العام (14)

لقاءات السكرتير العام (14)

لقاءات السكرتير العام (15)

لقاءات السكرتير العام (15)

لقاءات السكرتير العام (16)

لقاءات السكرتير العام (16)

لقاءات السكرتير العام (17)

لقاءات السكرتير العام (18)

لقاءات السكرتير العام (19)