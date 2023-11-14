وزير فلسطيني سابق: إسرائيل تماطل في وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بغزة

أكد الدكتور أشرف العجرمي وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق استعداد حركة حماس للإفراج عن الأسرى المدنيين ومزدوجي الجنسية وأصحاب الجنسيات الأجنبية من شمال غزة، مشيرا إلى أن هناك ضغوطا تمارس على إسرائيل لوقف إطلاق النار وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وقال العجرمي ـ في مداخلة هاتفية لقناة (القاهرة) الإخبارية اليوم (الثلاثاء) ـ إن "حركة حماس أعلنت منذ فترة طويلة أنها مستعدة للإفراج عن الأسرى المدنيين ومزدوجي الجنسية وأصحاب الجنسيات الأجنبية من شمال قطاع غزة، ولكن الجانب الإسرائيلي يماطل لأن هناك ضغوطا من العدوان بألا تمنح غزة وقفا لإطلاق النار لمدة 5 أيام".

وأضاف الوزير الفلسطيني السابق أن الجانب الإسرائيلي يعتقد أن هذه الفترة ستؤدي لترتيب صفوف المقاومة الفلسطينية وصعوبة في استئناف العمليات العسكرية بكامل زخمها وربما يؤدي لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، موضحا أن إسرائيل والولايات المتحدة ترغبان في إعطاء جيش الاحتلال مزيدا من الوقت للسيطرة على قطاع غزة ومواصلة ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن هناك اتفاقا عربيا لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدا أن إسرائيل تمنع إدخال المساعدات الإنسانية والوقود إلى شمال قطاع غزة.

وشدد العجرمي على صعوبة وضع الولايات المتحدة أمام الرأي العام المحلي والعالمي، منوها بأن الإدارة الأمريكية تتبنى هدنات إنسانية مؤقتة وليس وقفا تاما لإطلاق النار لكي تبدي اهتمامها بالمدنيين الفلسطينيين.

واستنكر العجرمي بشدة الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون من قبل المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية على مدار الساعة من قتل واعتقال وهدم منازل وتشريد وترحيل قسري وممارسات عنصرية، واصفا في الوقت نفسه الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بـ "المأساوية للغاية" في ظل وجود نقص حاد في المستلزمات والأدوية والمواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب.

