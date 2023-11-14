صحيفة أمريكية: تدهور الأوضاع داخل مستشفى الشفاء بسبب نقص الإمدادات

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الطاقم الطبي والمرضى يعانون من تدهور الأوضاع داخل مجمع مستشفى الشفاء بسبب نقص الإمدادات والكهرباء، وذلك مع وصول القوات الإسرائيلية إلى واحدة على الأقل من بوابات أكبر مستشفى في غزة، حيث تقول إسرائيل إن حماس تخفي مركزًا رئيسيًا للعمليات.

وسلطت الصحيفة الضوء على قول وزارة الصحة في غزة التي تديرها حماس إن مركبات عسكرية إسرائيلية كانت عند البوابة الجنوبية الشرقية لمستشفى الشفاء، كما أكد متحدث عسكري إسرائيلي أن القوات وصلت إلى إحدى البوابات حيث تزعم إسرائيل أن حماس تدير أربعة مجمعات تحت الأرض ومركز قيادة وسيطرة في المستشفى، وهو ما تنفيه حماس.

وأشارت الصحيفة إلى أن آلاف الأشخاص في المستشفى، بما في ذلك المرضى والأطباء، انقطعوا عن العالم الخارجي لمدة ثلاثة أيام، وسط ما وصفه العاملون في المجال الطبي بإطلاق نار متواصل حول مباني المستشفى.

ونقلت الصحيفة عن مروان أبو سعدة رئيس قسم الجراحة في مستشفى الشفاء قوله: "لا يزال الحصار كاملًا، ولا يستطيع أحد الخروج أو الدخول، وأن عددًا قليلًا من الأشخاص تمكنوا من المغادرة صباح أمس الاثنين، لكن مجموعة أخرى عادت بعد تعرضها لإطلاق النار بالقرب من البوابة."

وأضافت الصحيفة أن الأطباء لم يتمكنوا من التنقل بين المباني ولم يتمكنوا من رؤية من يطلق النار كما قالوا إن إجلاء المرضى المصابين ليس ممكنا، كما أن المغادرة من الجانب الشرقي للمستشفى – كما أمرتهم إسرائيل – لا تزال غير آمنة.

وتابعت أنه ردا على الضغوط الدولية بشأن الكارثة الإنسانية المتصاعدة في مستشفيات غزة، نشر الجيش الإسرائيلي يوم أمس الاثنين شريط فيديو قال إنه يظهر أدلة على وجود مسلحين يعملون داخل مستشفى الرنتيسي في شمال غزة، بما في ذلك كومة كبيرة من الأسلحة.

وذكرت الصحيفة أن هذه هي المرة الأولى التي تعرض فيها إسرائيل لقطات فيديو من أحد المستشفيات لدعم مزاعمها بأن المسلحين يعملون هناك فيما نفت حركة حماس الاتهامات الإسرائيلية، قائلة إن "قبو المستشفى يستخدم للأغراض الطبية فقط. ومن بين أكاذيبهم أنهم قدموا أسلحة لا نعرف مصدرها، إذا كان هناك مقاتلون في المستشفى، لماذا يتركون أسلحتهم في الداخل؟"

وعادت الصحيفة إلى مستشفي الشفاء قائلة:" داخل المجمع الطبي، يكافح الأطباء لتوفير الرعاية الأساسية لمئات المرضى وسط انقطاع التيار الكهربائي ونقص الإمدادات الطبية كما توفى أكثر من 30 شخصا بينهم أطفال مؤخرا."

وفي مستشفى القدس، وهو مستشفى آخر في شمال غزة حيث يحتمي آلاف الأشخاص، قال الجيش الإسرائيلي إن نشطاء أطلقوا النار على الجنود الإسرائيليين من المجمع بينما كانوا بين المدنيين وقالت إنها ردت وقتلت 21 مسلحا، وفقا للصحيفة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، التي تدير مستشفى القدس، في بيان إن هناك اشتباكات عنيفة في المنطقة المحيطة بها، مضيفة:" موظفونا محاصرون مع المرضى والجرحى، دون كهرباء أو ماء أو طعام، نأمل في سلامتهم."

واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى قول منظمة الصحة العالمية إن نحو نصف مستشفيات غزة البالغ عددها 36 مستشفى أغلقت أبوابها، ونفد الوقود في بعضها وتضرر البعض الآخر بسبب القصف.