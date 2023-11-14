ads
الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. مستشار الرئيس الفلسطيني: إسرائيل تخطط لتهجير شعبنا وإعادة الاستيطان

محمود الهباش
محمود الهباش
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تخطط لإفراغ فلسطين من أهلها ودفعهم للرحيل، وإعادة الاستيطان إلى القطاع.

وأضاف الهباش في مداخلة هاتفية لفضائية “القاهرة الإخبارية” اليوم الثلاثاء، أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، دليل جديد على عنصرية الاحتلال، وعلى أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يرعى النظام الإرهابي الذي تقوده الحكومة الإسرائيلية الحالية المتطرفة، وأنّه بنى ائتلافه الحكومي على العنصرية والتطرف.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن بلاده تؤمن بحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، والوصول إلى سلام شامل ومستدام في المنطقة، لافتا إلى أهمية حماية أرواح المدنيين في غزة، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين.

الاحتلال الإسرائيلي فلسطين الاستيطان الدكتور محمود الهباش الحكومة الإسرائيلية