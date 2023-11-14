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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مدير «الشفاء» بغزة: دفن 179 جثة كانت أمام المستشفى داخل مقبرة جماعية

مستشفى الشفاء في
مستشفى الشفاء في غزة
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أعلن مدير مستشفى الشفاء في غزة، دفن 179 جثة كانت قابعة أمام المستشفى داخل مقبرة جماعية، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق، انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة منذ نحو أسبوع، بعد تضرر 60 سيارة إسعاف وتعطل 53 أخرى عن العمل بشكل كامل، وإغلاق 25 من أصل 35 مستشفى، و51 من أصل 72 مركز رعاية صحية أولية (حوالي الثلثين)، بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود.

كما أوقف 55% من شركاء القطاع الصحي عملياتهم بسبب الأضرار الكبيرة في البنية التحتية.

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