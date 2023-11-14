بالفيديو.. رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: جيش الاحتلال يجري إبادة للشعب الفلسطيني بعد فشله عسكريا

قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الإستطلاع الأسبق، إنه بعد 39 يوم من الحرب على غزة العملية العسكرية لم تحقق أهدافها، مشيرًا إلى أن الهدف الذي أعلنوه منذ البداية هو القضاء على حماس، ولكن ما يحققونه على الأرض هو إبادة للشعب الفلسطيني.

وأضاف "نصر" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن ما يحدث في قطاع غزة هو عملية ممنهجة، موضحًا أن جيش الاحتلال لم ينجح على الإطلاق عسكريًا ولم ينجحوا في العلمية البرية أو في القبض على أسري فلسطينيين من حماس معهم ليقاتلوا أحد من حماس فى الأنفاق تحت الأرض، وما يجيدونه فقط هو القصف الجوي.

وتسائل: "إلى متي المجتمع الدولي يفيق ومجلس الأمن من أجل إصدار قرار لوقف إطلاق النار"، مؤكدًا أن الشارع العالمي استيقظ في كل دول العالم والمواطنين في كل مكان يتظاهرون وينددوا بما تقوم به إسرائيل، لدرجة أن هناك يهود في أمريكا يتظاهروا للتنديد بما تقوم به إسرائيل.

وأردف، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة غير مذكور في التاريخ، وهم عسكريًا فشلوا في كل شيء ولا يجيدوا إلا ضرب النساء والأطفال.