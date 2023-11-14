إحالة نوبتجية وحدة صحية إلى التحقيق بسبب الغياب في دمياط

واصل الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط مساء اليوم جولاته المرورية بمرور مفاجىء على الوحدة الصحية بالبساتين حيث احال افراد النوبتجيه المتغيبين فورا للتحقيق و اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

كما أكد وكيل الوزارة على استمرار المرورات الدورية بواسطه فرق المتابعة و بواسطته شخصيا و أكد على أنه لا تهاون مع اى فرد تسول له نفسه تعطيل تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

اجتمع اليوم الاثنين الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط مع مديرى الادارات الصحية على مستوى المحافظة و ذلك لمتابعة مؤشرات الاداء الخاصة بالوحدات الصحية و مراكز طب الأسرة المنتشرة على مستوى المحافظة و بحث المشكلات التى تواجه المنشات الصحية و بحث طرق حلها .

تابع وكيل وزارة الصحة في دمياط مؤشرات تقديم الخدمات الصحية ضمن المبادرات الرئاسية الصحية و التى يتم تقديمها عن طريق الفرق الثابتة بالوحدات و الفرق المتنقلة على مستوى المحافظة و التى تأتى على رأسها مبادرة ١٠٠ يوم صحة و التى تشمل تقديم خدمات الكشف عن الامراض المزمنة و الاعتلال الكلوى و الكشف المبكر عن الاورام السرطانية بالاضافة الى تقديم خدمات مبادرة صحة المراة.

الجدير بالذكر أنه حصلت مديرية الصحة بدمياط على المركز الاول على مستوى الجمهورية في تحقيق نسب المستهدف من الفحص و العلاج بالمبادرات الرئاسية.

إلى جانب ذلك تابع وكيل وزارة الصحة معدل و نسب تحقيق المستهدف من حملة طرق الابواب الخاصة بتنظيم الاسرة و التى تستهدف حصر و تسجيل جميع السيدات و الأنسات فى عمر الانجاب بالاضافة الي تقديم خدمات تنظيم الاسرة علاوة على ذلك تابع الخطط المعدة لتنظيم العيادات المسائية بالوحدات الصحية و التى تستهدف تقديم الخدمات الطبية فى اقرب مكان للمواطنين بالاضافة الى تخفيف الضغط على المستشفيات.

كما شدد على المرور من قبل مديرى الادارات و متابعة العيادات المسائية طبقا للجداول المعدة كما أكد على مروره شخصيًا عليها.