تحريات واقعة مقتل مسن على يد نجله بالزيتون: دائم التعدي على والده

دلت التحريات فى واقعة مقتل مسن على يد نجله بمنطقة الزيتون فى القاهرة، أن المتهم دائم التعدى على والده.

وأضافت التحريات ان المتهم تم حجزه فى مصحة عام 2018 ومكث فيها بعض الوقت ولكنه خرج منها وكان دائم الخلاف مع والده وسبق نشوب عدة مشاجرات بينهم وكان الجيران يتدخلون للفصل بينهما.

وتابعت التحريات أنه فى يوم الواقعة أنهال المتهم على والده بعصا “عكاز” وأرداه قتيلا.

وكان أقدم شاب على قتل والده، اليوم الإثنين، بطريقة مروعة فى مشاجرة بينهما بالقاهرة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة، مفاده وجود جثة لرجل مسن داخل شقة بدائرة قسم شرطة الزيتون.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثر على جثة مسن عمره 75 سنة، وعلى جسده آثار ضرب بجسده وبجواره عصا «عكاز»، وبعمل التحريات تبين أن المتوفى موظف على المعاش، ويتحرك بصعوبة، وأن وراء ارتكاب الواقعة نجله؛ حيث عذب والده وضربه بالعصا «العكاز» حتى الموت، وألقِي القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.