الإعلام المصرى كشف الحقيقة الغائبة.. وفد «المتحدة للخدمات الإعلامية» يزور المصابين الفلسطينيين بمستشفى العريش.. دور مشهود للمتطوعين المصريين ومنظمات المجتمع المدني لنصرة ودعم أشقائنا الفلسطينيين

اتحاد قبائل سيناء يرحب بوفد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في زيارته لمدينة العريش

دور مشهود للمتطوعين المصريين ومنظمات المجتمع المصرى لنصرة ودعم أشقائنا الفلسطينيين



أشرف سلمان: صوت الشركة المتحدة قد وصل للعالم.. والقنوات الدولية تنقل عنا الحقائق



عمرو الفقى: ليس غريبًا على الشعب المصرى أن يتضامن مع جميع أشقائه فى جميع الظروف



غادة البهنساوي: الشباب المتطوع الموجود الآن يتخطى عدده 55 ألفا تواجدوا بداية من يوم 14 أكتوبر أمام المعبر رافضين الرحيل

توجه وفد من إعلاميى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أمس الإثنين؛ لزيارة المصابين الفلسطينيين فى مستشفي العريش، كما توجه الوفد إلى معبر رفح وعقد مؤتمرًا مع ممثلى قبائل سيناء.. أكدت هذه الزيارة دور الإعلام المصرى فى كشف حقيقة العدوان الإسرائيلى على شعبنا فى قطاع غزة، فقد نجح إعلامنا فى توضيح الصورة الكاملة أمام شعوب العالم، وانطلقت المسيرات تعلن احتجاجها على الإبادة الجماعية للمدنيين العُزل، وقتل الأبرياء، وتطالب بوقف فورى لإطلاق النار، وتدين مواقف معظم حكومات الغرب المنحازة للاحتلال.

وأمام معبر رفح، يتكشف دور المجتمع المدنى المصرى بكل منظماته ويتجلى معدن «المصرى» الأصيل، فى ملحمة وطنية تظهر عظمة المتطوعين وحماسهم وإخلاصهم ومواصلة الليل بالنهار دون كلل أو ملل من أجل توفير كل ما يتطلبه قطاع غزة من غذاء ودواء وأغطية ومستلزمات عديدة لفك كرب الأشقاء الفلسطينيين ومساعدتهم على البقاء على قيد الحياة فى مواجهة آلة جهنمية، تخطت كل حدود العقل والمنطق وتجاوزت كل قواعد القانون الدولى الإنسانى.

وتقدم وفد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أشرف سلمان، رئيس مجلس إدارة الشركة، وعمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، منهم المنتج تامر مرسي، والمنتج محمد السعدي، وعدد من الإعلاميين، منهم أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وداليا عبدالرحيم، رئيس تحرير «البوابة»، ومساعد رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة لملف الإسلام السياسي، ومقدمة برنامج «الضفة الأخرى» على قناة «القاهرة الإخبارية»، الإعلامي يوسف الحسيني، ومحمد السعدى، وألبيرت شفيق، وإيمان أبو الخير، ودينا عبد الفتاح، وائل عبد العزيز، ومحمد هشام، ولميس الحديدى، وسارة طه، وجاسمين عبد الجليل، وأميمة عبد المجيد فؤاد، وعبد الفتاح مصطفى، وأحمد الدرينى، ومحمد شردى، ولبنى عسل، وجابر القرموطى، وعمرو شبانة، وعلا الشافعى، ودعاء جاد الحق، وأحمد السيد زيد، وتامر محمد حنفى، ومحمد عبد الرحمن، ولما جبريل، وندا محمد رضا محمود، وشافكى المنيرى، ومصطفى عمار، وآية محمد إبراهيم.، وداما الكردى، ورعد الدورى، وأمل خالد مضهج، ومحمود التونى، ومحمد الباز، وخلود زهران، وريهام السهلى، وخالد محمد مرسى مراد، وإبراهيم جاد الحق، وبشير حسن عبد العال، ومحمد محمود عبد الباقى، ونانسى مدحت نور الدين، ورغدة منير، ويسرى أبو المعاطى، وإيمان الحصرى، وإسلام عبد الحكيم فتحى، وبثينة مصباح، وعزيز أحمد عبد العزيز، ومحمد أحمد حنفى أبو العلا، وأحمد محسن حسين، وهشام محمد السيد، وهشام أحمد عبد الفتاح، وخالد محمد رفاعى، ومحمد حسنى المتولى، وشريف أشرف الصيرفى، ومحمد الدسوقى رشدي، ورشا الشامى، وأسامة عبد الفتاح الشاذلى.

وقد أشاد اتحاد قبائل سيناء بالزيارة ورحب بوفد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومبادرته.

تضمنت الجولة داخل المستشفى الذى يضم نحو ٦١ مصابا وجريحا فلسطينيا، لقاءات مع عدد من المصابين بينهم أطفال، كما زار الوفد خيمة تقديم الخدمات الإنسانية.

كما عقدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مؤتمرا صحفيا لدعم الأشقاء في غزة، أمام معبر رفح.

ووجهت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، باسم كل العاملين فيها، التحية والشكر إلى القوات المسلحة المصرية، قيادة وضباطًا وأفرادًا، لتسهيل وتأمين واستقبال زيارة وفد مجلس إدارة وإعلاميي الشركة المتحدة، في العريش ورفح، للاطمئنان على المصابين والجرحي من الشعب الفلسطيني الشقيق، الذين جرى استقبالهم ورعايتهم على الأراضي المصرية.

وأكدت الشركة المتحدة تقديرها الكبير لجهود القوات المسلحة المصرية التي بذلتها خلال السنوات الماضية لتحقيق الأمن والاستقرار في شمال سيناء، والتي قدمت فيها أعظم التضحيات من أجل القضاء على الإرهاب وتحقيق التنمية الشاملة.

وأشادت الشركة المتحدة في الوقت نفسه بكل الجهود المخلصة التي تبذلها مؤسسات الدولة المصرية على جميع الأصعدة، بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ودفاعًا عن حقوق القضية الفلسطينية ومن أجل تخفيف معاناة الفلسطينيين.

وقال أشرف سلمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن هناك مشاركة قوية تحدث من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وذلك من خلال كل إعلامييها ومذيعيها، لقول كلمة حق لصالح الفلسطينيين.



وأضاف سلمان خلال كلمته في المؤتمر الصحفي للشركة المتحدة، أن صوت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد وصل وأصبحت تأخذ من قنواتها أخبارا في القنوات الدولية، لافتًا إلى أن الشركة المتحدة وحياة كريمة هما مؤسستان تعكس طبيعة وجوهر الشعب المصري في حبه للشعب الفلسطيني.

وقال المهندس عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: إنني أشكر حضوركم للمساعدة في تخفيف الحصار عن أشقائنا الفلسطينيين الذين يواجهون ظروفًا قاسية بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف الفقي، أنه ليس غريبًا على الشعب المصري أن يتضامن مع جميع أشقائه في جميع الظروف، ويضع حقوقهم المشروعة أمام أعينهم.

وتابع: "حرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بصفتها واحدة من أبرز الكيانات الإعلامية في الوطن العربي على نقل جميع الأحداث والتغطيات الإخبارية على مدار الساعة بقطاع غزة، لنقل الحقائق والوقوف على الأحداث".

وفي سياق متصل أكدت غادة البهنساوي، رئيس المركز الإعلامي للتحالف الوطني، ومؤسسة حياة كريمة، أن مؤسسات المجتمع المدني المصرية استطاعت خلال ٣٦ ساعة فقط تحضير القافلة الأولى المحملة بالإغاثات والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة تحت شعار مسافة السكة لأهالينا في فلسطين.

وأضافت البهنساوي، أن الشباب المتطوع الموجود الآن يتخطى عدده ٥٥ ألف متطوع تواجدوا بداية من يوم ١٤ أكتوبر أمام المعبر رافضين الرحيل لحين دخول المساعدات للأهالي بقطاع غزة، ونجحت أول شاحنة للمساعدات المصرية للدخول لقطاع غزة يوم ٢١ أكتوبر ووصلت للأهالي داخل فلسطين من خلال جسر بري متواصل، بمشاركة وجهود المتطوعين من الشباب المصري.

ومن ناحية أخري أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قافلة إغاثية لدعم الأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة، وذلك فى إطار الدور المجتمعي للشركة من خلال المشاركة فى الخدمات المجتمعية على جميع الأصعدة. وضمت قافلة الشركة المتحدة المتجهة لميناء رفح البرى، ٦ شاحنات محملة بـ١٥٠ طن مواد غذائية ومياه لدعم الأشقاء الفلسطينيين.