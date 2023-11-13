رابطة الأندية تخطر بيراميدز بموعد مباراة الإسماعيلي في الدوري

تلقى نادي بيراميدز إخطارا من لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، بشأن تحديد موعد مباراة الفريق أمام الإسماعيلي في الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقررت رابطة الأندية المحترفة إقامة مباراة بيراميدز والإسماعيلي في الرابعة عصر الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي في الجولة السابعة من مسابقة الدوري.

يذكر أن بيراميدز يبدأ مشواره في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا بعد التوقف الدولي الجاري، حيث يستضيف فريق مازيمبي الكونغولي في السادسة من مساء الجمعة 24 نوفمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي في أولى جولات دور المجموعات.

ويتواجد بيراميدز في المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا مع أندية مازيمبي الكونغولي وصن داونز الجنوب أفريقيا ونواذيبو الموريتاني.