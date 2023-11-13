تفاصيل المؤتمر العلمي السنوي للاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بجامعة المنصورة

استضافت كلية الصيدلة جامعة المنصورة هذا العام ولأول مرة المؤتمر العلمي السنوي للاتحاد المصري لطلاب الصيدلة في نسخته الثامنة والعشرين في إطار دعم جامعه المنصوره لأفكار الطلاب وتحقيقا لرؤية مصر 2030 في خلق جيل قادر علي الارتقاء بالجمهورية الجديدة ومواكبة التطورات السريعة ومتطلبات سوق العمل .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وريادة كلا من الدكتورة منال عيد عميد كلية الصيدلة و الدكتورة رشا فتحي بروه وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب وإشراف الدكتورة يسرا محمد الفار مدير برنامج الفارم دي ورائدة مكتب الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بجامعة المنصورة .

كما جاء ذلك بحضور الدكتورة منال عيد عميد كليه الصيدلة والدكتورة ماجدة نصر نائب رئيس جامعة حورس وعميد كلية الصيدلة والدكتور حسن عتمان نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب السابق، والدكتورة ناهد العناني عميد كلية الصيدلة جامعة المنصورة الجديدة، محمد عبد اللطيف أمين عام الجامعة ، سعد عبد الوهاب مدير الإدارة المركزية، الدكتور خالد بشير وكيل كلية الصيدلة للدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية، الدكتور هاني قناوي وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة مني راشد ممثل عن نقابة الصيدلة وأمين الصندوق، رؤساء الأقسام العلمية و مديري البرامج والوحدات، الدكتور محمد شعبان رئيس الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة.

وأكدت الدكتورة منال عيد، أن المؤتمر تكمن قيمته هذا العام في أنه يسلط الضوء على مجالات مختلفة ومتنوعة في مجال الصيدلة، مما يساهم في خلق جيل واعي ومثقف من شباب الصيادلة وتعد هذه النقطه المحوريه من النقاط الاساسية في الارتقاء بمهنة الصيدلة وتصنيع الدواء مما يساهم بشكل ايجابي وفعال في الارتقاء بالجمهورية الجديدة.

وأشارت الدكتورة رشا فتحى بروه إلى أن هذه المؤتمرات تعد بمثابة اكتشاف للمواهب العلمية ومواطن النبوغ والقدرات الإبداعية لدى الطلاب المتميزين بالجامعات المصريه وفرصة لتبادل الخبرات والثقافات عبر الأجيال.

وأوضحت أنه نظرا لما تمثلة الجمعية العلمية ككيان ذو تأثير مجتمعي و ايمانا بدورهم البارز في مناقشة القضايا المجتمعية ومن ثم التوعية فسوف يتبني المؤتمر هذا العام أحد أهم القضايا المؤثرة علي الشباب وهي الصحة العقلية وعلاقتها بالإدمان.

و أشارت الدكتورة يسرا الفار إلى مشاركة سبعة وثلاثون جامعة تقدموا للمشاركة معنا في المؤتمر بنسخته الثامنة والعشرين ممثلين بأكثر من 650 طالب وطالبة من جميع أنحاء الجمهورية.

وأضافت أن الملتقي العلمي المتميز يتضمن عدد من الفاعليات المتميزه علي هامش محاضرات المؤتمر وهي

Career summit أول قمة مهنيه تضم احدي عشر مؤسسة علمية وصيدلية

Hikma pharmaceuticals, anvil academy, circles association, EVA pharma, EPICO, Doppelherz, MEDUO, Nano gate Egypt, Ipsos, MEDICA and Hamza pharmacy

كما يتضمن المؤتمر EPSF model وببساطة يمثل هذا نموذج محاكاة لقمة المناخ cop 28 المزمع عقده في شهري نوفمبر وديسمبر وذلك لمناقشة التغيرات المناخية ومالها من تأثير كبير في حياة الافراد .

وبما ان الجمعية العلمية تتميز بكونها رائدة في برامج التبادل الطلابي student exchange program فالملتقي هذا العام سوف يشهد sep festival في ساحة كلية الصيدلة وذلك لنشر ثقافة التبادل الطلابي واهمية تبادل الثقافات والخبرات بين الدول المختلفه العربيه والأجنبية مما يكون له من عظيم الأثر في بناء شخصية الطلاب وتطور مهاراتهم بل وايضا كوسيلة لجذب الطلاب الوافدين تحقيقا لرؤية مصر 2030 وتماشيا مع توجهات الجمهورية الجديدة.

تستضيف كلية الصيدلة علي هامش المؤتمر سوف الجمعية العمومية بجلستها الثانية والثمانين للاتحاد المصري لطلاب الصيدلة وذلك لعرض ومناقشة خطة الجمعية للعام الجديد.

والمؤتمر هذا العام يشمل تقديم عدد من ورش العمل للطلاب لتأهيلهم لسوق العمل ومنها LinkedIn CV writing, interviewing skills وغيرها لتوطين الروح التنافسية والابداعية للطلاب ولإضافة روح من البهجة والألفة بينهم سيتم إقامة عدد من المسابقات في مجالي البحث العلمي وكذلك community pharmacy وذلك لترسيخ ثقافة البحث العلمي.

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