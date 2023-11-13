محافظ المنوفية يلتقى وفد الهيئة العامة للتخطيط العمراني

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام ، وفد الهيئة العامة للتخطيط العمراني ، وذلك في إطار مشروع تحديث المخططات الاستراتيجية لبعض مدن الجمهورية .

جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة ، والمهندس ممدوح حسين رئيس المركز الإقليمي لتخطيط وتنمية إقليم الدلتا، والمهندس مصطفي البخ والمهندس محمد عمارة بإقليم الدلتا، مدير مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة ، وممثلى عدد من المكاتب الاستشارية.

و رحب محافظ المنوفية بالحضور ، مؤكداً على أن هناك جهوداً مستمرة ومتواصلة لإنهاء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لمدن وقري المحافظة بالتعاون المثمر مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني من خلال القائمين علي العمل بها سواء في القاهرة أو الغربية .

وخلال اللقاء ، ترأس محافظ المنوفية الاجتماع التمهيدي لمشروع تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينتى شبين الكوم وأشمون ، وأشار المحافظ إلى أن تلك المخططات تساهم بشكل كبير فى إنهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ولتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وضرورة توافقها مع ما هو قائم علي الطبيعة و حدود الملكيات والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون 119 لسنة 2008.

وأكد محافظ المنوفية علي التعاون والتنسيق الكامل من خلال إدارة التخطيط العمرانى بديوان عام المحافظة مع السادة المسئولين بالهيئة العامة للتخطيط العمراني للعمل علي تذليل العقبات وتوفير كل التيسيرات لتنفيذ هذا المشروع الهام الذي سيعود بالنفع علي أهالينا بمدينتى شبين الكوم وأشمون.